Un test difficile, al rientro da una sconfitta amara. Il Torino Primavera è di nuovo Orbassano dopo aver abbandonato il suo fortino per andare in Liguria in casa del Genoa ed è tra le mura amiche che dovrà cercare il proprio riscatto. Domani, sabato 25 aprile, alle ore 15 la squadra di Baldini affronterà l'Atalanta, una squadra che si gioca tanto in questo finale di stagione.

Primavera, Atalanta e Torino non possono rallentare

Primavera, Baldini con dubbi ancora da sciogliere

Torino e Atalanta non si scontrano da fine agosto, dalla terza giornata di campionato, quando il divario era stato evidente con il 4-1 in favore dei bergamaschi. La Dea da quel momento ha proseguito il proprio cammino senza intoppi e ora a fine stagione è chiamata a raccoglierne i frutti. Il quinto posto in campionato vuol dire vista sulle fasi finali scudetto, ma va assicurato e non è scontato perché le inseguitrici stanno spingendo. Il Torino d'altra parte ha avuto le sue note difficoltà, si è ritrovato prima in zona retrocessione e poi in zona playout, salvo poi svoltare e iniziare una lunga risalita. Ora la squadra di Baldini è quindicesima, con 5 punti di margine sulla zona rossa. Ciò che accomuna i due capi di classifica è la necessità di non rallentare per non mettersi in pericolo. Un dettame che la Dea sta mettendo in pratica benissimo: nell'ultimo mese nessuna squadra ha fatto più punti (11). Il Toro ne ha raccolti solo due in meno (9), complici le due sconfitte nelle ultime tre uscite dopo un lungo tempo senza inciampare.Il Torino si presenta alla sfida con una certezza, mancherà ancora Acquah in mezzo al campo. Il capitano dei granata è fermo per tre giornate, ha scontato la prima con il Genoa e sconterà la seconda con l'Atalanta. Il suo sostituto naturale è Liema Olinga, adattato a mezz'ala per far posto all'azzurro, e c'è anche Nascimento come alternativa. Per quanto sia un'assenza pesante, ci sono altre zone di campo in cui il Toro deve ancora fare le sue valutazioni. Un primo nodo riguarda la presenza o meno di Kugyela, costretto a dare forfait con il Genoa all'ultimo minuto. Se non ci fosse, la difesa non ne risentirebbe visto che Carrascosa è pronto a sostituirlo. In attacco potrebbe crearsi invece un problema, perché Baldini ha bisogno di ricambi. Sandrucci è stato infortunato, l'obiettivo è recuperarlo il prima possibile ma nel caso in cui non ci fosse sarebbe ancora necessario spostare Conzato sulla destra. A sinistra quindi sarebbe comodo poter contare eventualmente anche su Kugyela e non solo su Bonacina (Ewurum indisponibile nella partita contro il Genoa). Lo scacchiere insomma potrebbe avere pedine da risistemare, valutazioni in corso fino al via.