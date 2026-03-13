Nove giornate al termine, il Torino si gioca la salvezza in ogni incontro e dopo aver guadagnato un buon punto con il Lecce si prepara ora ad affrontare l'Inter in un'altra partita contro una contendente per i playoff. Sarà insidioso quindi l'incontro in programma sabato a Orbassano alle ore 11, ma anche un altro crocevia per aggiungere un tassello all'obiettivo finale.
primavera
Torino Primavera, esame Inter per continuare la risalita
Torino Primavera, momenti di forma opposti con l'Inter ma stessa urgenza di punti—
Torino e Inter hanno vengono da momenti opposti in campionato. La squadra granata è invischiata ancora nella lotta salvezza, ma nell'ultimo mese si è data una spinta con tre vittorie e due pareggi. Quella nerazzurra invece, pur essendo ancora in lizza per la zona playoff, è stata suo malgrado protagonista di una brusca frenata con una sola vittoria, due sconfitte e due pari. Conseguentemente il Toro ha potuto gioire per essersi tirato fuori dalla zona playout, anche se ancora con un margine esiguo; l'Inter invece è scivolato al sesto posto, diventando possibile preda di attacchi per l'ultima piazza playoff. Per entrambe le contendenti la posta è quindi alta. La squadra di Baldini è sedicesima: davanti a sé ha il Napoli quindicesimo a +1 e dietro il Sassuolo in zona rossa distante un punto, motivo per cui non può stare tranquilla e anzi deve spingere sull'acceleratore. Quella di Carbone invece deve guardarsi le spalle da ben cinque avversarie dirette: Monza, Juventus, Atalanta, Bologna e Verona.
Torino Primavera, in trasferta l'Inter ha lasciato più di un punto per strada—
A Milano all'andata l'Inter aveva saputo imporsi per 3-1. Dopo l'iniziale vantaggio di Zeppieri, i nerazzurri erano stati in grado di rimontare mettendo la freccia a fine primo tempo e chiudendo i giochi nel secondo. A Orbassano il Toro vuole scrivere un'altra storia. Potrà contare sulle difficoltà incontrare dall'Inter in trasferta nel corso della stagione: la squadra di Carbone è terza per rendimento tra le mura amiche, ma appena quindicesima considerando le volte in cui si è spostata lontano da Milano. In casa la squadra di Baldini ha avuto invece le sue difficoltà come in trasferta, ma può contare su cinque risultati utili consecutivi al Valentino Mazzola, testimonianza di come i granata stiano meglio.
