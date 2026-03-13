Torino Primavera, esame Inter per continuare la risalita

Torino Primavera, momenti di forma opposti con l'Inter ma stessa urgenza di punti

Torino e Inter hanno vengono da momenti opposti in campionato. La squadra granata è invischiata ancora nella lotta salvezza, ma nell'ultimo mese si è data una spinta con tre vittorie e due pareggi. Quella nerazzurra invece, pur essendo ancora in lizza per la zona playoff, è stata suo malgrado protagonista di una brusca frenata con una sola vittoria, due sconfitte e due pari. Conseguentemente il Toro ha potuto gioire per essersi tirato fuori dalla zona playout, anche se ancora con un margine esiguo; l'Inter invece è scivolato al sesto posto, diventando possibile preda di attacchi per l'ultima piazza playoff. Per entrambe le contendenti la posta è quindi alta. La squadra di Baldini è sedicesima: davanti a sé ha il Napoli quindicesimo a +1 e dietro il Sassuolo in zona rossa distante un punto, motivo per cui non può stare tranquilla e anzi deve spingere sull'acceleratore. Quella di Carbone invece deve guardarsi le spalle da ben cinque avversarie dirette: Monza, Juventus, Atalanta, Bologna e Verona.