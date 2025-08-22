Torino Primavera, esordio in casa: al Mazzola arriva il Napoli

Primavera, lo storico dei confronti tra Torino e Napoli: l'ultimo incrocio nel 2023

Torino e Napoli non si incrociano da qualche anno in Primavera per via della retrocessione partenopea. L'ultimo confronto tra le due squadre risale infatti alla stagione 2022-2023, la prima granata con Scurto in panchina. All'andata a Vercelli 1-1 con gol granata di Dell'Aquila e azzurro di Acampa; al ritorno 1-0 per il Toro a Napoli con rete decisiva di Antolini. In un intero biennio tante cose sono cambiate nell'una e nell'altra squadra. Il Torino ha terminato l'era Scurto dopo due stagioni, ha scelto prima Tufano e ora punta su Fioratti, promosso da marzo della scorsa stagione; il Napoli ha salutato Frustalupi dopo la retrocessione, ha scelto Tedesco e infine ha trovato la quadra con Dario Rocco, tecnico della promozione confermato per il salto in Primavera 1. Il confronto è inedito.