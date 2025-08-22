Dopo aver debuttato in stagione tra le mura del Viola Park, il Torino Primavera torna a casa nel Valentino Mazzola di Orbassano, impianto che ospita dal 2023-2024 i granata e che continuerà a farlo fino a gennaio, mese stabilito per il trasferimento al Robaldo. Domani, sabato 23 agosto, alle ore 11 andrà in scena la seconda giornata contro un avversario che ha festeggiato lo scorso maggio il ritorno in Primavera 1: il Napoli.
Torino Primavera, esordio in casa: al Mazzola arriva il Napoli
Primavera, lo storico dei confronti tra Torino e Napoli: l'ultimo incrocio nel 2023—
Torino e Napoli non si incrociano da qualche anno in Primavera per via della retrocessione partenopea. L'ultimo confronto tra le due squadre risale infatti alla stagione 2022-2023, la prima granata con Scurto in panchina. All'andata a Vercelli 1-1 con gol granata di Dell'Aquila e azzurro di Acampa; al ritorno 1-0 per il Toro a Napoli con rete decisiva di Antolini. In un intero biennio tante cose sono cambiate nell'una e nell'altra squadra. Il Torino ha terminato l'era Scurto dopo due stagioni, ha scelto prima Tufano e ora punta su Fioratti, promosso da marzo della scorsa stagione; il Napoli ha salutato Frustalupi dopo la retrocessione, ha scelto Tedesco e infine ha trovato la quadra con Dario Rocco, tecnico della promozione confermato per il salto in Primavera 1. Il confronto è inedito.
Primavera, Torino a caccia del primo successo. Napoli in cerca di conferme—
Torino e Napoli arrivano alla sfida con obiettivi diversi. Per la squadra di Fioratti c'è la volontà di ripartire dopo la sconfitta contro la Fiorentina, lasciando indietro gli errori di un primo tempo mal giocato e ripartendo da quanto di buono si è visto nella ripresa. Il Napoli invece ha sorriso al debutto con una vittoria sul Cagliari arrivata in extremis quando il pari a reti bianche sembrava destinato a resistere. Il Toro quindi ha qualcosa da dimostrare a se stesso, il Napoli vuole continuare a volare sulle ali dell'entusiasmo. La squadra di Fioratti avrà un'assenza con cui fare i conti, quella annunciata di Carrascosa a cui è stata comminata una squalifica di tre giornate per "avere, a giuoco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria". Nessuna assenza disciplinare invece per Dario Rocco. Appuntamento al Valentino Mazzola per la prima tra le mura amiche. Nella scorsa stagione con Fioratti il rendimento interno era stato un punto a favore con 3 vittorie su 4 partite disputate, l'obiettivo è ripetere un borsino altrettanto favorevole.
