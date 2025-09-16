Torino Primavera, Fioratti indica la via: pazienza e unione per svoltare

Da un lato, c'è il verdetto del campo. Nelle prime quattro uscite il Toro non ha sempre fatto bene, vero, ma è altrettanto vero che a volte ha pagato più caro di quanto abbia sbagliato, come contro il Sassuolo. Serve sicuramente un passo avanti per trovare equilibrio, serve lavorare sulle lacune come lo sono state quelle difensive nelle prime uscite e serve imparare dai propri errori. Dall'altro lato, c'è ciò che esula dal campo. Le sconfitte portano strascichi e causano, quando ripetute, sofferenza. Ne ha parlato candidamente lo stesso Fioratti al termine dell'ultima uscita, delineando la priorità dei prossimi giorni: compattarsi. Non significa non prendere consapevolezza di ciò che non sia andato, ma unirsi nel cercare una via d'uscita.

Primavera, scrollarsi di dosso le scorie delle sconfitte e invertire la rotta è la priorità

La ruota deve girare, il lavoro della settimana sarà orientato a far sì che il Cesena possa essere il punto da cui ripartire. Prima ancora però la concentrazione sarà sullo scrollarsi di dosso le scorie dei momenti più complicati per evitare che possano ripresentarsi e far tremare le gambe. "Mi farò carico di tutte queste responsabilità e cercherò di farle sembrare più leggere - ha spiegato a caldo Fioratti, facendo da scudo al gruppo - I ragazzi devono rendersi conto che solo con il lavoro, la pazienza e l'entusiasmo possono prendersi lecose". Il Toro riparte quindi dalla fiducia nei mezzi del gruppo e in quello che si sta costruendo e dalla volontà di iniziare a trovare quella scintilla che possa cambiare il corso delle cose e imprimere una direzione diversa. Tra sei giorni, lunedì in casa del Cesena, la prima occasione di farlo.