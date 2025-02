Torino Primavera, gli errori penalizzano: serve più lucidità per la risalita

Torino Primavera, al Mazzola la spunta il Genoa: pagati gli errori

L'errore è un qualcosa che va sempre messo in conto, ma è importante tenerne traccia per non ripeterlo in futuro. Da due uscite il Torino non ne aveva commessi, mostrandosi dominante sia contro l'Inter che contro la Cremonese al netto di un risultato più largo contro i nerazzurri e di uno risicato ma più che giusto per quanto visto in campo contro i grigiorossi. Contro il Genoa non c'è stato quel dominio, ma era una gara per cui sarebbe stato più giusto un pari o che con guizzo, come è stato per i rossoblù, avrebbe potuto portare qualcosa in più in dote. La lezione da portarsi dietro è tenere alta l'asticella dell'attenzione, perché gli errori, come già successo contro Cagliari e Lazio, possono pesare e togliere punti importanti. "A questo gioco vince chi sbaglia meno" ha ribadito Tufano e su questo il Torino dovrà lavorare ancora per evitare di essere punito o beffato.