Torino Primavera, il Cagliari nell’infrasettimanale: occasione d’oro per la salvezza

Torino Primavera, all'andata in Sardegna arrivò la prima vittoria di Baldini

Il Torino quindi avrà già messo insieme tutti i tasselli prima di scendere in campo a Orbassano dove ad attendere ci sarà un Cagliari in difficoltà. I sardi occupano la penultima posizione, sono in zona retrocessione diretta e hanno urgenza di togliersene. Sono consapevoli anche che contro i granata sia uno scontro diretto e che i tre punti in Piemonte ricucirebbero quasi il gap di 4 punti dalla squadra di Baldini, portandolo a 1. Dall'altro lato c'è un Torino che ora è in fiducia, ma che ancora non può permettersi di sbagliare perché è in una posizione in cui un passo falso può voler dire ricadere nel baratro. Il Cagliari all'andata era stata una nota lieta, aveva portato in dote la prima vittoria a Baldini e regalato tre punti pesanti ai granata in Sardegna, dove è sempre difficile imporsi, grazie al gol di Carvalho per l'1-0. Al ritorno serve lo stesso risultato per trasformare la rincorsa salvezza in una concreta occasione di sorpasso.