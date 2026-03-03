Toro News
Torino Primavera, il Cagliari nell’infrasettimanale: occasione d’oro per la salvezza

Il Torino cerca la terza vittoria di fila, potrebbe spedire i granata fuori dalla zona calda
Irene Nicola
Da ottobre a febbraio, sono quattro i mesi in cui il Torino Primavera è rimasto invischiato tra zona playout e retrocessione diretta. L'obiettivo, anche nei momenti più bui, oltre a quello primario che era e resta la crescita dei giocatori in ottica prima squadra, è sempre stato lo stesso: salvarsi. Ora finalmente il Toro è nella posizione di potersi lasciare alle spalle la zona rossa. In quest'ottica l'infrasettimanale in programma domani, mercoledì 4 marzo alle ore 14, contro il Cagliari a Orbassano è un'occasione da capitalizzare.

Torino Primavera, i tasselli salvezza si mettono insieme prima del Cagliari

Prima d'ora la squadra di Baldini non era mai riuscita a portarsi davvero a ridosso della parte calma di classifica. La vittoria con la Juventus e il bis sul Napoli hanno permesso però al Torino di riagganciare il Sassuolo, reduce da due ko, e di agganciare conseguenza il sedicesimo posto. Non possono dirsi già fuori dalla zona playout i granata solo in virtù dello scontro diretto perso all'andata con gli emiliani, primo criterio da considerare in caso di parimerito. Poco importa però, perché ora il Toro ha davvero la possibilità di sopravanzare lanciando un altro assalto. I granata si giocheranno le proprie carte con il Cagliari, già consapevoli di come si saranno comportate le dirette avversarie. Il Sassuolo giocherà infatti mercoledì alle 12, due ore prima della squadra di Baldini; il Napoli, quindicesimo con due punti di margine ancora nel bottino, se la sarà già vista con il Monza martedì alle 12.

Torino Primavera, all'andata in Sardegna arrivò la prima vittoria di Baldini

Il Torino quindi avrà già messo insieme tutti i tasselli prima di scendere in campo a Orbassano dove ad attendere ci sarà un Cagliari in difficoltà. I sardi occupano la penultima posizione, sono in zona retrocessione diretta e hanno urgenza di togliersene. Sono consapevoli anche che contro i granata sia uno scontro diretto e che i tre punti in Piemonte ricucirebbero quasi il gap di 4 punti dalla squadra di Baldini, portandolo a 1. Dall'altro lato c'è un Torino che ora è in fiducia, ma che ancora non può permettersi di sbagliare perché è in una posizione in cui un passo falso può voler dire ricadere nel baratro. Il Cagliari all'andata era stata una nota lieta, aveva portato in dote la prima vittoria a Baldini e regalato tre punti pesanti ai granata in Sardegna, dove è sempre difficile imporsi, grazie al gol di Carvalho per l'1-0. Al ritorno serve lo stesso risultato per trasformare la rincorsa salvezza in una concreta occasione di sorpasso.

