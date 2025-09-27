Torino Primavera, il debutto di Baldini: con il Parma inizia una nuova era

Baldini ha iniziato solo da qualche giorno il suo nuovo percorso con la formazione Under 20 ereditata da Fioratti e sta cercando di entrare il più velocemente possibile nell'ambiente Toro. Gli ultimi ricordi del tecnico sui granata risalgono alla stagione 2018-2019, ai tempi in cui Baldini sedeva sulla panchina della Juventus ed era il rivale del Torino allora guidato da Coppitelli (in campo i classe 2000: Gemello, Rauti, Millico, Kone...). L'incrocio con i granata nei derby: 2-2 all'andata, vittoria bianconera per 2-0 al ritorno. Da nemico a nuovo punto di riferimento come guida tecnica, Baldini ora si appresta a indossare la divisa del Torino. Un capitolo nuovo, un debutto che arriva tuttavia in un momento delicato. Ne è consapevole il tecnico, abituato a rimboccarsi le maniche. Il lavoro da fare è tanto per conoscersi e per impartire nuovi dettami al punto squadra. L'obiettivo è trovare nel minor tempo possibile quanto è mancato nell'inizio di campionato con Fioratti iniziando a far parlare campo e portando i risultati che tanto sono mancati.

Torino Primavera, contro il Parma un debutto in piena regola: partita con tante insidie

La prima di Baldini è una sfida che nasconde diverse insidie. L'avversario al debutto, il Parma, è infatti una neopromossa atipica. I ducali sono reduci da una stagione da dominatori in Primavera 2: percorso praticamente perfetto nel girone e un'unica sconfitta dolorosa contro il Frosinone in Supercoppa. Molto rilevanti inoltre gli investimenti fatti sul Settore giovanile per rendere quanto più competitiva la formazione U20, contro cui il Toro si era già scontrato in Coppa Italia nell'ultima stagione. L'avvio di campionato del Parma è testimone della bontà del lavoro fatto: i crociati occupano il quarto posto in classifica a quota 11 punti e sono ancora imbattuti. Il Torino è una squadra con tanti giocatori alle prese con il salto in Primavera, ma anche con punti fermi che ora devono trascinare la squadra. Molte le difficoltà di inizio stagione per i granata, motivo per cui è arrivata la separazione con Fioratti. Il Toro ha raccolto appena 3 punti grazie alla vittoria sul Napoli, poi si è bloccato con quattro sconfitte. Serve una ripartenza e la mossa della società per favorirla è stata cambiare guida. Sulla creatura di Baldini tanti interrogativi e proprio contro il Parma sarà possibile capire quale possa essere la direzione iniziale che intraprenderà il tecnico, sia per quanto riguarda l'impostazione tattica sia per quanto riguarda le scelte nei singoli reparti. Il Toro ha poco da perdere e tanto da dimostrare, la prima risposta dovrà essere caratteriale.