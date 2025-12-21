Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor giovanili news primavera Torino Primavera, il Lecce chiude il 2025: è un altro scontro salvezza

primavera

Torino Primavera, il Lecce chiude il 2025: è un altro scontro salvezza

Torino Primavera, il Lecce chiude il 2025: è un altro scontro salvezza - immagine 1
Altro scontro diretto per Baldini, chiamato a ridisegnare l'attacco con il Lecce
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

Quattro mesi di campionato vanno in archivio alle soglie di Natale, con l'ultima gara del 2025 in programma nel posticipo di lunedì 22 dicembre. Il Torino Primavera torna tra le mura amiche di Orbassano per sfidare il Lecce in una partita che, esattamente come contro la Lazio, ha una valenza importante per la lotta salvezza. Sarà l'ultimo assalto alla vittoria prima della sosta per le festività natalizie e della ripresa dei campionati a inizio gennaio.

Torino Primavera, il Lecce per provare a chiudere con una nota positiva una prima parte di stagione molto difficoltosa

—  

Il Torino continua a trovarsi in una situazione estremamente delicata, classifica alla mano. I granata non sono riusciti, con più di un rammarico nelle ultime gare, a schiodarsi dalla penultima posizione ma hanno l'obbligo di continuare a insistere. Serve un passo alla volta e il primo è risalire per portarsi in zona playout, un'area sempre torbida ma meno di quella che attualmente comporterebbe la retrocessione diretta. Per farlo l'obiettivo è lo stesso: tornare alla vittoria con i tre punti che mancano da inizio ottobre. Il bottino pieno permetterebbe ai granata di togliersi un po' di peso dalle spalle e, qualora il Cagliari perdesse con la Fiorentina, di agganciare la zona playout. La distanza dalla salvezza diretta è invece di 6 punti, quindi non sarà colmabile prima del 2026.

LEGGI ANCHE

Torino Primavera, la salvezza passa dagli scontri diretti

—  

Il Lecce si presenta per il Torino come una di quelle partite in cui urge non sbagliare più. I salentini infatti sono nel lotto delle squadre che lottano per salvarsi direttamente e la loro corsa va rallentata. La necessità è evitare che il margine dalla salvezza diretta si allontani ancora e in tal senso ogni squadra impelagata nella lotta va tenuta d'occhio e affrontata al meglio negli scontri diretti. Il Lecce, al di là della situazione, resta un avversario con cui il Torino negli ultimi anni ha fatto fatica e con cui manca il successo da tre gare consecutive. Baldini ritroverà nella lista dei calciatori a disposizione Zaia, rientrato dalla giornata di squalifica comminata dopo la doppia ammonizione con il Genoa. Dovrà invece fare a meno di due attaccanti e sarà quindi chiamato a ridisegnare il reparto offensivo: Gabellini e Falasca dopo i rossi saranno assenti per la gara con il Lecce. Per entrambi è arrivata una stangata dal Giudice Sportivo con tre gare di squalifica: Gabellini "per avere colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto", Falasca "per avere colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria".

Leggi anche
Torino, la giornata: derby della Mole under 17 alle 11
Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

© RIPRODUZIONE RISERVATA