Torino Primavera, il Lecce chiude il 2025: è un altro scontro salvezza

Torino Primavera, la salvezza passa dagli scontri diretti

Il Lecce si presenta per il Torino come una di quelle partite in cui urge non sbagliare più. I salentini infatti sono nel lotto delle squadre che lottano per salvarsi direttamente e la loro corsa va rallentata. La necessità è evitare che il margine dalla salvezza diretta si allontani ancora e in tal senso ogni squadra impelagata nella lotta va tenuta d'occhio e affrontata al meglio negli scontri diretti. Il Lecce, al di là della situazione, resta un avversario con cui il Torino negli ultimi anni ha fatto fatica e con cui manca il successo da tre gare consecutive. Baldini ritroverà nella lista dei calciatori a disposizione Zaia, rientrato dalla giornata di squalifica comminata dopo la doppia ammonizione con il Genoa. Dovrà invece fare a meno di due attaccanti e sarà quindi chiamato a ridisegnare il reparto offensivo: Gabellini e Falasca dopo i rossi saranno assenti per la gara con il Lecce. Per entrambi è arrivata una stangata dal Giudice Sportivo con tre gare di squalifica: Gabellini "per avere colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto", Falasca "per avere colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria".