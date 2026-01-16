Toro News
Torino Primavera, il Monza è un altro crocevia: in palio punti salvezza

Aggrappata la zona playout, il Torino vuole continuare la risalita. Anche il Monza cerca posizioni con l'obiettivo di insidiare i playoff
Irene Nicola
Due vittorie consecutive, ma ancora tanto da dimostrare. Il Torino Primavera è riuscito a darsi lo scossone che tanto aveva cercato vincendo prima la gara obbligata con la Cremonese e poi confermandosi in quella non scontata con il Milan. Ora i granata hanno davanti un'altra gara in cui dimostrare il cambio di rotta: lo scontro con il Monza, in programma domani, sabato 17 gennaio, alle ore 15 tra le mura biancorosse.

Torino Primavera, il Monza è un altro test: punti salvezza in palio

C'è più di una ragione che rende il Monza un crocevia per il Torino. La prima: il gennaio dei granata è tutt'altro che scontato. Sul calendario una partita era segnata in rosso, quella contro la Cremonese. Due in cui giocarsela seppur da sfavoriti con squadre alla ricerca di playoff o nelle sue vicinanze, Milan e Monza, in vista di un trittico dal tasso di difficoltà altissimo contro Roma, Parma e Fiorentina, pretendenti scudetto. La seconda: ritrovata la vittoria, il passo successivo sono sempre le conferme. Il Toro non aveva mai inaugurato una striscia positiva da tre punti e deve fare di tutto per alimentarla perché dà morale e permette di lavorare e costruire con maggiore serenità. La terza: la lotta salvezza è appena iniziata. I granata hanno lasciato la zona retrocessione dopo mesi difficili, risalendo in zona playout e hanno accorciato la distanza a tre punti dalla salvezza diretta. Il girone di ritorno è appena iniziato però e la classifica cambia alla velocità del vento a seconda dell'andamento e delle difficoltà del calendario: bisogna continuare a testa bassa.

Torino Primavera, i temi dello scontro con il Monza

Alle soglie di gennaio, il Monza era scivolato in classifica fino al tredicesimo posto, perdendo posizioni rispetto al settimo toccato a inizio dicembre. Seppur con margine sulla zona playout, i biancorossi avevano necessità di risalire. Stesso discorso valeva per il Torino, anche se la necessità era una vera e propria urgenza: lasciare la zona retrocessione diretta. Le due squadre sono allora tornate in campo e sono riuscite nel loro intento. Il Monza ha sì perso con l'Atalanta ma poi ha vinto all'ultima con il Bologna nello scontro diretto e si ritrova ora nono a soli due punti dai playoff, posizione ghiottissima. Il Toro invece si è regalato due vittorie contro Cremonese e Milan, scalando in zona playout al diciottesimo posto ma soprattutto ricucendo il gap sulla salvezza diretta, attualmente distante tre soli punti. La stagione dice che le ambizioni sono diverse, ma che lo scontro diretto tra granata e biancorossi può essere un crocevia per entrambi. Baldini dovrà fare qualche conto tra assenze e rientri: Ballanti era fermo già alla scorsa giornata e ne avrà per qualche settimana, da capire se Santer sarà invece già tornato in condizione dopo l'infortunio di Cremona; tornano invece aggregabili Gabellini e Falasca, scontate le tre giornata di squalifica ciascuno. L'ultima parola spetterà al campo, che nei cinque precedenti in Primavera 1 tra le due contendenti ha sempre premiato il Toro, costretto nel peggiore dei casi a un pareggio. All'andata fu 0-0.

