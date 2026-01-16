Torino Primavera, il Monza è un altro crocevia: in palio punti salvezza

Torino Primavera, i temi dello scontro con il Monza

Alle soglie di gennaio, il Monza era scivolato in classifica fino al tredicesimo posto, perdendo posizioni rispetto al settimo toccato a inizio dicembre. Seppur con margine sulla zona playout, i biancorossi avevano necessità di risalire. Stesso discorso valeva per il Torino, anche se la necessità era una vera e propria urgenza: lasciare la zona retrocessione diretta. Le due squadre sono allora tornate in campo e sono riuscite nel loro intento. Il Monza ha sì perso con l'Atalanta ma poi ha vinto all'ultima con il Bologna nello scontro diretto e si ritrova ora nono a soli due punti dai playoff, posizione ghiottissima. Il Toro invece si è regalato due vittorie contro Cremonese e Milan, scalando in zona playout al diciottesimo posto ma soprattutto ricucendo il gap sulla salvezza diretta, attualmente distante tre soli punti. La stagione dice che le ambizioni sono diverse, ma che lo scontro diretto tra granata e biancorossi può essere un crocevia per entrambi. Baldini dovrà fare qualche conto tra assenze e rientri: Ballanti era fermo già alla scorsa giornata e ne avrà per qualche settimana, da capire se Santer sarà invece già tornato in condizione dopo l'infortunio di Cremona; tornano invece aggregabili Gabellini e Falasca, scontate le tre giornata di squalifica ciascuno. L'ultima parola spetterà al campo, che nei cinque precedenti in Primavera 1 tra le due contendenti ha sempre premiato il Toro, costretto nel peggiore dei casi a un pareggio. All'andata fu 0-0.