Torino Primavera, il pagellone dei portieri: Plaia e Siviero prospetti interessanti

La stagione della Primavera del Torino si è conclusa con una salvezza acquisita dopo un avvio di annata ben più promettente. Il cambio in panchina e i tanti giocatori prestati alla prima squadra sono i temi principali del 2024/25 in cui - se si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno - è lodevole il lavoro svolto per permettere ai giovani di esordire in Serie A.