Tira un sospiro di sollievo il Torino Primavera, dopo ventiquattro ore d'attesa con uno scenario salvezza che avrebbe potuto complicarsi non poco. La sconfitta con il Sassuolo nello scontro diretto lasciava la porta aperta al Napoli per accorciare le distanze e provare a rimettere tutto in discussione. Una possibilità concreta ma sprecata dai partenopei, sconfitti dal Verona. E così, pur con l'umore non positivo dopo il ko in terra emiliana, alla fine il Toro si porta a casa un bicchiere mezzo pieno.

Torino Primavera, il ko del Napoli regala il secondo match point con la Lazio

Torino Primavera, in trasferta qualche difficoltà ma tra le mura amiche...

Baldini aveva chiesto testa al gruppo in vista delle ultime gare del campionato. I granata l'avevano messa in tutto contro l'Atalanta, con il Sassuolo invece hanno traballato. Si è vista un po' di stanchezza, ma è il momento di metterla da parte. Il Napoli, perdendo, ha concesso al Torino una possibilità ben più che ghiotta: salvarsi con condizioni ancor più favorevoli rispetto al primo match point. Acquah e compagni sarebbero aritmeticamente salvi portando a casa un punto contro la Lazio sabato senza dipendere dai risultati di nessun'altro. Il Napoli non potrebbe più accorciare in nessun caso, nemmeno vincendo perché a quel punto il gap sarebbe di 3 punti ma i partenopei resterebbero comunque dietro avendo perso gli scontri diretti con i granata. Non si augura certamente la sconfitta, ma anche perdendo il Toro avrebbe due scenari su tre a favore perché la corsa resterebbe aperta solo in caso di contemporaneo successo del Napoli, che si porterebbe a -2.Un'altra buona notizia per il Toro è il rientro tra le mura amiche per il secondo match point. In trasferta i granata hanno faticato nelle ultime uscite, perdendo sia contro il Sassuolo sia contro il Genoa. In casa invece la squadra di Baldini è imbattuta da due gare e ha perso solo una volta negli ultimi due mesi. Davanti al proprio tifo, nell'ultima gara casalinga della stagione, il Toro può raggiungere il traguardo che ha inseguito un anno intero tra alti e bassi. È la priorità ed è un discorso da chiudere.