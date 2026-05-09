Chiudere una volta per tutte il discorso salvezza. È la priorità del Torino Primavera, chiamato a sfruttare il secondo match point che si ritrova tra le mani. Il primo era fallito contro il Sassuolo, rischiando di complicare la corsa in extremis: ora i granata non possono commettere lo stesso errore. Non è stata una stagione semplice, anzi, ma raggiungere l'obiettivo salvezza è l'imperativo. Per farlo sarà decisiva la sfida con la Lazio, in programma domani alle 11 allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano.

Torino Primavera, quali sono gli scenari salvezza?

Torino Primavera, la Lazio a Orbassano per salutare prima del Robaldo

Il Torino deve guardarsi le spalle solo più da un avversario, il Napoli. Il Cagliari, prima squadra condannata ai playout, è già certa del suo verdetto considerando che, anche nel caso in cui agganciasse la squadra di Baldini nelle prossime due giornate, non riuscirebbe comunque a superarla avendo perso entrambi gli scontri diretti. I granata quindi devono solo pensare al Napoli. I partenopei hanno un ritardo considerevole in classifica, 5 punti a 2 giornate dal termine, ma conservano ancora una piccola speranza. Il Toro dalla sua ha il calcolo delle probabilità. Acquah e compagni saranno salvi in ogni caso con una vittoria, ma non solo. Anche un punto con la Lazio basterebbe ai granata per chiudere la partita salvezza, perché anche nel caso in cui il Napoli contemporaneamente vincesse si ritroverebbe a -3 all'ultima giornata senza possibilità di sorpasso per via degli scontri diretti a sfavore. Il Toro potrebbe addirittura essere salvo nonostante una sconfitta, ma solo in caso di mancata vittoria del Napoli. L'ultimo scenario va comunque evitato per non dare ulteriore speranza ai partenopei, un lusso che il Toro non può concedersi.La partita con la Lazio sarà l'ultima della stagione tra le mura amiche di Orbassano e sarà l'ultima, con ogni probabilità, prima di trasferirsi al Robaldo per la prossima stagione. I biancocelesti hanno fatto un campionato simile a quello dei granata, pur senza ritrovarsi nella torbida zona playout come successo al Toro. La Lazio è risalita fino al tredicesimo posto, a quota 47 punti. Si tratta di una squadra che non ha più niente da chiedere dalla stagione: è già certa di salvezza, è troppo lontana dalla lotta per la zona playoff. Questo è un fattore che la squadra di Baldini dovrà saper sfruttare a proprio favore. È tempo di tirare le fila.