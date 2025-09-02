Torino Primavera, il tabellone DEFINITIVO di mercato e la nuova rosa

Nel corso dell'estate il Toro ha costruito la nuova Primavera, di fatto rivoluzionata. Un rinnovamento che in parte è comune ogni anno con i trasferimenti interni e che in parte si deve al mercato. La prima grossa novità è il nucleo della rosa, costituito da tanti classe 2007 che lo scorso anno hanno cucito il tricolore sul petto in Under 18. Loro sono la base e si è ragionato su chi affiancare loro. Rispetto allo scorso anno è rimasto un selezionato gruppo di 2006 per dare esperienza: Perciun e Gabellini - anche se a mezzo servizio con la spola dalla prima squadra -, ma anche Sabone, Galantai, Desole, Zaia e Politakis. Altri si sono aggiunti dal mercato per puntellare quasi ogni reparto aggiungendo esperienza: Perez dal Real Betis in prestito con opzione per la difesa; il terzino sinistro Camatta rientrato dopo l'ultima stagione all'Asti; l'esterno alto Carvalho, a titolo definitivo, e infine Zeppieri, prima punta arrivata in prestito dal Pescara. Per quanto riguarda i classe 2007 solo due gli innesti da fuori: Santer, portiere del Trento approdato in granata in prestito con diritto, e Gioacchino Barranco, occasione presentatasi sul mercato degli svincolati. Fronte uscite, salutano i 2005 da fuoriquota (ne è permesso l'impiego di uno solo e unicamente nella regular season in Primavera 1): c'è chi è andato via definitivamente come Mendes, Acar, Marchioro e Djalò; c'è chi invece resta in granata ma spicca il volo verso il professionismo in prestito come Mullen al Mantova e Dalla Vecchia alla Virtus Entella, il primo con opzione per l'acquisto a titolo definitivo e contropzione per il Torino. Per quanto riguarda i 2006, i trasferimenti a titolo temporaneo sono tornati alla base e Raballo, rientrato, è andato alla Cremonese in prestito con opzione; su altri non nei piani è stata scelta la separazione. L'ultimo saluto, ma solo in prestito, a Cacciamani: la Juve Stabia è la nuova casa del gioiellino classe 2007 granata.