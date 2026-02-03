Torino Primavera, il tabellone DEFINITIVO del mercato invernale

Tre innesti per la Primavera di Francesco Baldini e uno sguardo al futuro scegliendo anche chi, con il lavoro, potrà aggregarsi in seguito. Si è chiuso il mercato invernale anche per le giovanili granata, una sessione in cui l'obiettivo era rinforzare la rosa, come annunciato da Cairo durante la presentazione di Petrachi, e lavorare sulla fondamenta per il futuro. Il responsabile del Settore giovanile Ruggero Ludergnani ha finalizzato tre innesti fissi per la Primavera, uno ormai già inserito nelle rotazioni e due arrivati nelle ultime ore di calciomercato. Il primo è Daniel Tonica, difensore centrale moldavo prelevato dal Legnago a inizio gennaio e approdato al Torino a titolo definitivo con un contratto fino al 2029. Il classe 2007, in Serie D nella prima parte di stagione, è diventato in meno di un mese uno dei titolari per Baldini dimostrando di poter essere affidabile sin da subito. Il secondo innesto va a rinforzare l'attacco. Keyon Ewurum, classe 2007 di nazionalità maltese, è stato prelevato dal Valletta in patria per aggiungersi al tridente granata: può giocare dietro alle punte come trequartista, ma in carriera è stato anche impiegato come ala sia a destra che a sinistra, collocazione che potrebbe inserirlo nel 4-3-3 di Baldini. L'ultimo puntella infine il centrocampo con l'acquisto a titolo definitivo di Sandro Miguel Joao Nascimento, centrocampista centrale classe 2007 di nazionalità portoghese. Per quanto riguarda i pali granata da registrarsi un movimento: Lapo Siviero è diventato il terzo portiere della prima squadra di Baroni, entra a far parte del roster Primavera quindi Marco Biondi, arrivato in estato in granata dal Djurgardens a titolo temporaneo con opzione per il riscatto. Tanti infine i classe 2008 su cui il Torino ha messo gli occhi e ha poi portato all'ombra della Mole a gennaio: Rivas, Manzi e Ceuca saranno tra Primavera e Under 18, integrati nell'una e nell'altra rosa a seconda delle esigenze e delle valutazioni sulla crescita di ciascuno.