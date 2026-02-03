Toro News
Torino Primavera, il tabellone DEFINITIVO del mercato invernale

Trasferimenti, rosa completa e tabellone: cosa è cambiato in Primavera con il mercato
Irene Nicola
Tre innesti per la Primavera di Francesco Baldini e uno sguardo al futuro scegliendo anche chi, con il lavoro, potrà aggregarsi in seguito. Si è chiuso il mercato invernale anche per le giovanili granata, una sessione in cui l'obiettivo era rinforzare la rosa, come annunciato da Cairo durante la presentazione di Petrachi, e lavorare sulla fondamenta per il futuro. Il responsabile del Settore giovanile Ruggero Ludergnani ha finalizzato tre innesti fissi per la Primavera, uno ormai già inserito nelle rotazioni e due arrivati nelle ultime ore di calciomercato. Il primo è Daniel Tonica, difensore centrale moldavo prelevato dal Legnago a inizio gennaio e approdato al Torino a titolo definitivo con un contratto fino al 2029. Il classe 2007, in Serie D nella prima parte di stagione, è diventato in meno di un mese uno dei titolari per Baldini dimostrando di poter essere affidabile sin da subito. Il secondo innesto va a rinforzare l'attacco. Keyon Ewurum, classe 2007 di nazionalità maltese, è stato prelevato dal Valletta in patria per aggiungersi al tridente granata: può giocare dietro alle punte come trequartista, ma in carriera è stato anche impiegato come ala sia a destra che a sinistra, collocazione che potrebbe inserirlo nel 4-3-3 di Baldini. L'ultimo puntella infine il centrocampo con l'acquisto a titolo definitivo di Sandro Miguel Joao Nascimento, centrocampista centrale classe 2007 di nazionalità portoghese. Per quanto riguarda i pali granata da registrarsi un movimento: Lapo Siviero è diventato il terzo portiere della prima squadra di Baroni, entra a far parte del roster Primavera quindi Marco Biondi, arrivato in estato in granata dal Djurgardens a titolo temporaneo con opzione per il riscatto. Tanti infine i classe 2008 su cui il Torino ha messo gli occhi e ha poi portato all'ombra della Mole a gennaio: Rivas, Manzi e Ceuca saranno tra Primavera e Under 18, integrati nell'una e nell'altra rosa a seconda delle esigenze e delle valutazioni sulla crescita di ciascuno.

Torino Primavera, i trasferimenti in entrata della sessione invernale

ENTRATE: Daniel Tonica (d, Legnago Salus, titolo definitivo), Keyon Ewurum (a, Valletta, prestito con opzione per il riscatto), Sandro Miguel Joao Nascimento (c, Sporting Lisbona, titolo definitivo)

Torino Primavera, la nuova rosa

PORTIERI: Leonardo Santer (2007), Francesco Cereser (2008), Marco Biondi (2008)

DIFENSORI: Alessandro Camatta (2006), Manuel Carrascosa (2008), Fabio Desole (2006), Tommaso Gallo (2007), Tommaso Gatto (2007), Mattia Pellini (2007), Alex Perez (2006), Edoardo Zaia (2006)

CENTROCAMPISTI: Wisdom Acquah (2007), Igor Brzyski (2007), Lorenzo Ferraris (2007), Tamas Galantai (2006), Martin Kirilov (2007), Kenny Liema Olinga (2007), Andrea Luongo (2008), Miguel Joao Nascimento (2007), Sergiu Perciun (2006), Josias Sabone (2006), Lorenzo Grandi (2007).

ATTACCANTI: David Bonacina (2008), Lorenzo Carvalho (2006), Keyon Ewurum (2007), Tommaso Gabellini (2006), Grigorios Politakis (2006), Filippo Conzato (2007), Gabriele Falasca (2008), Rafael Melo Da Costa (2007), Romeo Sandrucci (2007), Arthur Spadoni (2007), Michael Zeppieri (2006)

