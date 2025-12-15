Torino Primavera, infrasettimanale per il rilancio: è scontro diretto con la Lazio

Torino Primavera, la Lazio è uno scontro diretto: la situazione—
La Lazio è messa in acque migliori del Torino ma non può certo stare tranquilla. Il quindicesimo posto in classifica infatti tende pericolosamente alla zona playout, su cui i biancocelesti conservano un margine di soli due punti. Per il Torino invece l'urgenza di fare punti è maggiore. I pari con Juventus e Genoa hanno dato più in termini di sensazioni e gioco espresso che di balzi di classifica, perché solo i tre punti avrebbero consentito di smuovere la situazione e lasciare il penultimo posto. Il bottino pieno insomma è una priorità per entrambe le squadre. Il Toro lo vorrebbe per tentare l'assalto al Cagliari, chiamato a vedersela con una squadra d'alta classifica come l'Atalanta. La Lazio invece vorrebbe tentare il balzo verso metà classifica e confermare le buone sensazioni arrivate con le ultime due vittorie. A Formello ci sarà battaglia, la squadra di Baldini è chiamata a dimostrare di avere le armi per combatterla.
