tor giovanili news primavera Torino Primavera, infrasettimanale per il rilancio: è scontro diretto con la Lazio

Primavera

Torino Primavera, infrasettimanale per il rilancio: è scontro diretto con la Lazio

Torino Primavera, infrasettimanale per il rilancio: è scontro diretto con la Lazio - immagine 1
La rabbia dopo la partita con il Genoa e la voglia di canalizzarla per cercare rivalsa: il Toro sfida la Lazio
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

In tre giorni il Torino Primavera ha dovuto smaltire la rabbia per il finale della partita con il Genoa e si è subito rimesso al lavoro. Non c'è tempo per fermarsi, perché il calendario impone di rivolgere tutta l'attenzione al turno infrasettimanale, che vedrà scendere in campo la squadra di Baldini già domani, martedì 16 dicembre, alle ore 12 in casa della Lazio.

Torino Primavera, con la Lazio c'è voglia di riscatto

—  

"Dobbiamo portare in campo ciò che abbiamo fatto nel primo tempo, perché i ragazzi sono stati tosti e hanno lavorato bene" aveva detto Baldini riferendosi all'impegno con la Lazio nell'immediato post partita della sfida con il Genoa, in cui la squadra granata aveva giocato forse la miglior prima parte di gara di tutta la sua stagione. Nel secondo tempo qualcosa era mancato e il finale amaro ha lasciato una rabbia che andrà trasformata in voglia di rivalsa. Le motivazioni non mancano anche perché la partita con la Lazio è uno scontro diretto tra due formazioni che non stanno performando come si sarebbero aspettate e che vogliono togliersi da zone pericolose.

LEGGI ANCHE

Torino Primavera, la Lazio è uno scontro diretto: la situazione

—  

La Lazio è messa in acque migliori del Torino ma non può certo stare tranquilla. Il quindicesimo posto in classifica infatti tende pericolosamente alla zona playout, su cui i biancocelesti conservano un margine di soli due punti. Per il Torino invece l'urgenza di fare punti è maggiore. I pari con Juventus e Genoa hanno dato più in termini di sensazioni e gioco espresso che di balzi di classifica, perché solo i tre punti avrebbero consentito di smuovere la situazione e lasciare il penultimo posto. Il bottino pieno insomma è una priorità per entrambe le squadre. Il Toro lo vorrebbe per tentare l'assalto al Cagliari, chiamato a vedersela con una squadra d'alta classifica come l'Atalanta. La Lazio invece vorrebbe tentare il balzo verso metà classifica e confermare le buone sensazioni arrivate con le ultime due vittorie. A Formello ci sarà battaglia, la squadra di Baldini è chiamata a dimostrare di avere le armi per combatterla.

Leggi anche
Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche
Torino Primavera, presente e futuro: dal cocente Genoa alla via indicata da Cairo

© RIPRODUZIONE RISERVATA