Torino Primavera, infrasettimanale per il rilancio: è scontro diretto con la Lazio

Torino Primavera, con la Lazio c'è voglia di riscatto

"Dobbiamo portare in campo ciò che abbiamo fatto nel primo tempo, perché i ragazzi sono stati tosti e hanno lavorato bene" aveva detto Baldini riferendosi all'impegno con la Lazio nell'immediato post partita della sfida con il Genoa, in cui la squadra granata aveva giocato forse la miglior prima parte di gara di tutta la sua stagione. Nel secondo tempo qualcosa era mancato e il finale amaro ha lasciato una rabbia che andrà trasformata in voglia di rivalsa. Le motivazioni non mancano anche perché la partita con la Lazio è uno scontro diretto tra due formazioni che non stanno performando come si sarebbero aspettate e che vogliono togliersi da zone pericolose.