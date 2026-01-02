Torino Primavera, inizia il 2026: con la Cremonese l’imperativo è vincere

Torino Primavera, la prima del nuovo anno: ancora assenze con cui fare i conti per Baldini

Con quattro punti nelle ultime quattro partite il Torino ha messo i primi mattoncini per iniziare a risalire la classifica, ora però deve tornare a un bottino pieno che manca da ottobre. Nelle ultime gare sono arrivati finalmente i gol, a discapito però di qualche rete concessa di troppo. L'equilibrio tra un fattore e l'altro sarà importante nella ricerca della vittoria già a partire dalla partita contro la Cremonese dove è tempo di capitalizzare. Baldini dovrà ancora fare i conti con qualche assenza nella trasferta di domani. In attacco Gabellini e Falasca non saranno arruolabili, considerando che hanno scontato solo una delle tre giornate di squalifica. In questo momento Sandrucci e Bonacina sembrano difficili da togliere dal campo, ci sarà ballottaggio sicuramente invece per il ruolo di prima punta. Negli altri reparti non ci saranno altre assenze disciplinari con cui fare i conti.