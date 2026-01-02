Toro News
Torino Primavera, inizia il 2026: con la Cremonese l’imperativo è vincere

Scontro tra squadre in zona retrocessione. Non sbagliare è la priorità per iniziare a rialzarsi
Irene Nicola
Irene Nicola 

Terminate le festività natalizie e inaugurato l'anno nuovo, il Torino Primavera si prepara a rientrare in campo con l'urgenza della lotta salvezza come primo proposito del 2026. Ci sono ancora due giornate del girone d'andata da disputare e tutto il girone di ritorno per evitare il baratro. Ogni punto conta e la prima partita dalla ripresa del campionato ne è esemplificativa.

Torino Primavera, la vittoria è un imperativo: la forbice dalla zona playout non può allargarsi

Il Torino andrà in trasferta sabato 3 gennaio, quando alle ore 15 affronterà la Cremonese. Si tratta di uno scontro ad armi pari, classifica alla mano, dove vigerà per entrambe le concorrenti la necessità di ritrovare la vittoria per cercare di respirare un po' di aria pulita dopo metà stagione in grossa difficoltà. I grigiorossi sono ultimi in graduatoria con 10 punti all'attivo, i granata li precedono di una sola posizione con 12 punti come bottino. Se il campionato finisse domani tanto il Torino quanto la Cremonese sarebbero condannate alla retrocessione diretta in Primavera 2, scenario che la squadra di Baldini deve evitare a tutti i costi. I punti però pesano ora il doppio, considerando che anche la zona playout inizia ad allontanarsi. La forbice è di 5 lunghezze per il Torino: il gap è colmabile, ma bisogna iniziare a ricucirlo quanto prima per poi cercare ulteriore margine di risalita. Proprio per questa l'imperativo con la Cremonese è uno: vincere.

Con quattro punti nelle ultime quattro partite il Torino ha messo i primi mattoncini per iniziare a risalire la classifica, ora però deve tornare a un bottino pieno che manca da ottobre. Nelle ultime gare sono arrivati finalmente i gol, a discapito però di qualche rete concessa di troppo. L'equilibrio tra un fattore e l'altro sarà importante nella ricerca della vittoria già a partire dalla partita contro la Cremonese dove è tempo di capitalizzare. Baldini dovrà ancora fare i conti con qualche assenza nella trasferta di domani. In attacco Gabellini e Falasca non saranno arruolabili, considerando che hanno scontato solo una delle tre giornate di squalifica. In questo momento Sandrucci e Bonacina sembrano difficili da togliere dal campo, ci sarà ballottaggio sicuramente invece per il ruolo di prima punta. Negli altri reparti non ci saranno altre assenze disciplinari con cui fare i conti.

