Negli ultimi tre mesi, il Torino ha visto tanti pareggi. Dieci per l'esattezza, contando anche l'ultimo contro il Lecce. Una partita che la squadra di Baldini ha saputo riagganciare dopo un primo tempo d'affanno, come ben più di una volta è successo da inizio dicembre a oggi in una costante che ora fa statistica.
giovanili
Torino Primavera, la capacità di restare in partita vale punti salvezza
Torino Primavera, dallo svantaggio ai punti recuperati—
Nelle ultime sedici partite di campionato, il Torino ha raccolto 25 punti frutto di dieci pareggi, cinque vittorie e una sola sconfitta. Nel 44% degli incontri la squadra di Baldini si è trovata a inseguire nel punteggio, dopo essere passata in svantaggio. Sono sette in totale le gare in cui questo scenario si è verificato: andata e ritorno contro il Lecce, poi le sfide a Juventus, Roma, Parma, Fiorentina e Bologna. Analizzando nel dettaglio le squadre, emerge un altro dato. La maggior parte delle squadre che si sono portate avanti contro il Torino sono formazioni d'altissima classifica: Roma, Fiorentina e Parma occupano il podio del campionato, il Lecce è in piena zona playoff. Quando il gioco si è fatto duro con formazioni che sulla carta erano in alcuni casi proibitive e in altre partivano comunque avvantaggiate, il Torino ha saputo rispondere portandosi sul pareggio su cui si sono chiuse tutte e sette le gare.
Torino Primavera, la capacità di restare in partita è fondamentale per la salvezza—
In alcune di queste partite, Bologna su tutte, il pari era stato meno positivo come risultato. In altre invece, vedasi quelle contro le prime tre della classe, il punto ottenuto è stato d'oro. Ora che il Torino ha trovato continuità anche nelle vittorie, tre nelle ultime due settimane, alla legna fatta con i pareggi si è aggiunta la spinta dei tre punti che ha permesso ai granata di iniziare a tirarsi fuori da una situazione complessa. Mancano nove partite alla fine del campionato, gare in cui la squadra di Baldini si gioca tutto. La capacità di restare in partite quando questa si complica sarà fondamentale per non lasciare nulla indietro, a partire dalla delicata sfida con l'Inter, in programma sabato alle 11 a Orbassano.
