Torino Primavera, la capacità di restare in partita vale punti salvezza

Torino Primavera, dallo svantaggio ai punti recuperati

Nelle ultime sedici partite di campionato, il Torino ha raccolto 25 punti frutto di dieci pareggi, cinque vittorie e una sola sconfitta. Nel 44% degli incontri la squadra di Baldini si è trovata a inseguire nel punteggio, dopo essere passata in svantaggio. Sono sette in totale le gare in cui questo scenario si è verificato: andata e ritorno contro il Lecce, poi le sfide a Juventus, Roma, Parma, Fiorentina e Bologna. Analizzando nel dettaglio le squadre, emerge un altro dato. La maggior parte delle squadre che si sono portate avanti contro il Torino sono formazioni d'altissima classifica: Roma, Fiorentina e Parma occupano il podio del campionato, il Lecce è in piena zona playoff. Quando il gioco si è fatto duro con formazioni che sulla carta erano in alcuni casi proibitive e in altre partivano comunque avvantaggiate, il Torino ha saputo rispondere portandosi sul pareggio su cui si sono chiuse tutte e sette le gare.