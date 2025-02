Torino Primavera, la Cremonese per confermarsi: obiettivo riavvicinare i playoff

Prova di maturità contro la Cremonese: il Torino cerca il cambio passo anche in trasferta dopo aver ritrovato i tre punti

Irene Nicola Redattore 8 febbraio - 11:29

Dopo aver finalmente riassaporato la vittoria, il Torino Primavera ha un compito in testa: continuare sulla retta via per assestarsi anche in classifica dopo gli ultimi saliscendi. Serve confermarsi sui livelli di prestazione visti contro l'Inter, iniziando da subito, domani, domenica 9 febbraio, alle ore 15 la Primavera di Tufano verrà ospitata dalla Cremonese.

Torino Primavera, contro la Cremonese per vendicare l'andata — Torino e Cremonese si incontrano nuovamente a distanza di poco meno di due mesi dalla sfida d'andata, giocata a metà dicembre. Al Mazzola di Orbassano era stata la Cremonese a imporsi in una gara avvolta nella nebbia con i granata che avevano concesso troppo ingenuamente il rigore a Gabbiani per il definitivo 0-1. Un errore che il Toro non deve commettere ancora, dando particolare attenzione proprio al match winner di Orbassano, capocannoniere in Primavera 1. C'è curiosità di vedere all'opera la squadra di Tufano, che nella sessione di mercato appena conclusa ha aggiunto qualche pedina. Oltre al già integrato Mangiameli, sono arrivati anche Politakis, Jatta, Sow e Brzyski, attesi all'opera il prima possibile. Intanto, il gruppo continua a lavorare conscio dell'importanza della partita. Non sempre i granata hanno raccolto quanto ci si sarebbe aspettato in gare sulla carta più agevoli, motivo per cui è importante dare prima di tutto un segno di maturità. D'altro canto la Cremonese sa essere insidiosa, lo ha dimostrato all'andata ma anche nelle ultime uscite fermando sul pari il Milan e battendo la Lazio, tutte e due squadre in lotta per i playoff.

Torino Primavera, fare bene per alimentare la classifica — Grazie al successo sull'Inter, il Torino Primavera si è rialzato anche in classifica tornando ad alimentarla dopo quaranta giorni senza vittorie. La Primavera granata, alla vigilia della 24esima giornata, è decima a quota 32 punti con la zona playoff che è tornata a vista. Sono infatti cinque le lunghezze che separano il Toro dalle fasi finali con tante concorrenti in lotta per rientrare in corsa. Proprio questa giornata potrebbe cambiare volto alla classifica. Quinta e sesta in graduatoria, Milan e Juventus rispettivamente, si affronteranno nello scontro diretto con il rischio di strapparsi punti a vicenda. Un duello da cui tante possono trarre benefici, Torino incluso. Il primo obiettivo dei granata sono i tre punti che potrebbero valere, a seconda dei risultati del weekend, un balzo al settimo posto. Poi, in base all'esito della sfida tra Milan e Juventus, si valuterà la forbice dai playoff: nella migliore delle ipotesi potrebbe ridursi a -2.