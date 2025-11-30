Torino Primavera, la luce si spegne nel finale: è ancora tunnel

Torino Primavera, non arriva la luce in fondo al tunnel—
La luce in fondo al tunnel ancora non si intravede. Eppure continuare a cercarla è un imperativo. Non c'è altra strada per far sì che la ruota giri, come dice spesso Baldini, aiutata dal lavoro. Negli ultimi due mesi il Torino Primavera ha raccolto una sola vittoria, contro il Cagliari, un successo estemporaneo che non ha avuto seguito nelle uscite seguenti. Non sempre la squadra granata ha meritato i colpi che ha incassato, ma non conta ai fini dell'obiettivo finale soprattutto in questo momento. Se c'è un insegnamento che può trarre il Torino dalle ultime sei giornate, in cui sono arrivate due pari e quattro sconfitte è che quanto fatto non basta. L'asticella si alza non solo quando si lotta per le fasi finali, ma anche quando in palio c'è la permanenza in Primavera 1. Prima si assimila questa lezione, meno si rischia di dover partire da una situazione troppo ingarbugliata.
