Torino Primavera, la luce si spegne nel finale: è ancora tunnel

Torino Primavera, con il Bologna come già contro il Verona

Nelle ultime partite, il Torino ha già pagato lo scotto di un gol incassato nel finale. È capitato contro il Bologna, con il rammarico acuito dal fatto di aver sfiorato più volte il gol vittoria fino al ko colpendo anche un palo e una traversa. Era successo in modo simile anche contro il Verona in casa, quando a poco più di dieci minuti dalla fine gli scaligeri avevano trovato il gol del vantaggio. Le partite con Bologna e Verona hanno più di un aspetto in comune. Intanto, sono due scontri diretti in cui il Torino avrebbe dovuto ambire al bottino pieno e in cui invece è finito a lottare per proteggere un pareggio, poi vanificato nella parte finale di gara. Poi c'è il fattore punti perché il doppio zero subito in gare in cui si doveva ambire a qualcosa di più pesa maggiormente rispetto a un ko incassato in una partita dove sulla carta le difficoltà andavano messe in conto. A cosa si deve il calo? I fattori tecnici cambiano a seconda della partita e dell'avversario, ma è a livello caratteriale che serve qualcosa di più. Il Toro con il Bologna ci ha creduto davvero, cambiando volto alla partita, ma si è ritrovato ancora a terra e da lì deve ripartire.