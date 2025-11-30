Toro News
Torino Primavera, la luce si spegne nel finale: è ancora tunnel

I cali nel finale si pagano. E per la salvezza serve di più, soprattutto negli scontri diretti
Irene Nicola
Irene Nicola 

Quando ogni punto inizia a pesare il doppio, vuoi per la classifica e vuoi per il peso che comporta l'assenza di risultati, anche le mancanze costano il doppio. Il Torino Primavera con il Bologna ne ha due a pesare sul groppone: aver concesso un tempo intero ai felsinei e, una volta messa una pezza con il gol del pari, non aver protetto il punto guadagnato fino all'ultimo. Un qualcosa che in stagione è già successo.

Torino Primavera, con il Bologna come già contro il Verona

Nelle ultime partite, il Torino ha già pagato lo scotto di un gol incassato nel finale. È capitato contro il Bologna, con il rammarico acuito dal fatto di aver sfiorato più volte il gol vittoria fino al ko colpendo anche un palo e una traversa. Era successo in modo simile anche contro il Verona in casa, quando a poco più di dieci minuti dalla fine gli scaligeri avevano trovato il gol del vantaggio. Le partite con Bologna e Verona hanno più di un aspetto in comune. Intanto, sono due scontri diretti in cui il Torino avrebbe dovuto ambire al bottino pieno e in cui invece è finito a lottare per proteggere un pareggio, poi vanificato nella parte finale di gara. Poi c'è il fattore punti perché il doppio zero subito in gare in cui si doveva ambire a qualcosa di più pesa maggiormente rispetto a un ko incassato in una partita dove sulla carta le difficoltà andavano messe in conto. A cosa si deve il calo? I fattori tecnici cambiano a seconda della partita e dell'avversario, ma è a livello caratteriale che serve qualcosa di più. Il Toro con il Bologna ci ha creduto davvero, cambiando volto alla partita, ma si è ritrovato ancora a terra e da lì deve ripartire.

Torino Primavera, non arriva la luce in fondo al tunnel

La luce in fondo al tunnel ancora non si intravede. Eppure continuare a cercarla è un imperativo. Non c'è altra strada per far sì che la ruota giri, come dice spesso Baldini, aiutata dal lavoro. Negli ultimi due mesi il Torino Primavera ha raccolto una sola vittoria, contro il Cagliari, un successo estemporaneo che non ha avuto seguito nelle uscite seguenti. Non sempre la squadra granata ha meritato i colpi che ha incassato, ma non conta ai fini dell'obiettivo finale soprattutto in questo momento. Se c'è un insegnamento che può trarre il Torino dalle ultime sei giornate, in cui sono arrivate due pari e quattro sconfitte è che quanto fatto non basta. L'asticella si alza non solo quando si lotta per le fasi finali, ma anche quando in palio c'è la permanenza in Primavera 1. Prima si assimila questa lezione, meno si rischia di dover partire da una situazione troppo ingarbugliata.

