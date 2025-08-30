Torino Primavera, la partenza è a rilento: ora la sosta per trovare continuità

Le due sconfitte con Fiorentina e Atalanta hanno tratti comuni. Con la Viola erano stati due gli aspetti a costare: troppa ingarbugliata la macchina granata in costruzione e troppo timorosa la risposta alle iniziative avversarie, con la Fiorentina che così aveva preso campo e fiducia. Il risultato era stato un parziale pesante da colmare, con due gol incassati nel giro di 24' (il primo figlio di una lettura difensiva poco accorta, il secondo un gesto tecnico difficile da contrastare). Con l'Atalanta è successo qualcosa di simile. Al pronti e via, la Dea ha saputo proporsi in maniera convincente mentre il Torino ha faticato a prendere le misure dell'avversaria. La prima reazione è stata chiudersi, ma con troppa confusione. E il parziale incassato è stato lo stesso: 2-0 ma in 16' (il primo gol anche qui un gesto tecnico, il secondo una concessione su rigore). In entrambe le gare la Primavera granata ha provato a invertire la rotta, ma gli è riuscito troppo tardi quando il vantaggio lasciato all'avversaria di turno era già consistente. Concedere così tanto è un errore che il Toro non deve ripetere.

Anche l'anno scorso difficoltà nelle prime uscite. Ora la sosta per continuare a lavorare

Le due sconfitte in tre giornate non devono comunque creare allarmismi. La stagione è appena iniziata e il valore delle due avversarie contro cui si sono persi punti è elevato. Il Toro è una squadra che si sta assestando e che sta creando il proprio amalgama e che negli ultimi anni ha sempre voluto puntare in alto, verso i playoff. Gli alti e bassi in una fase iniziale di campionato, con una squadra nuova, sono un problema che però può presentarsi. Certo, gli errori ci sono stati e vanno tenuti in considerazione per lavorare in futuro. Quello che era stato il punto di forza nella vittoria sul Napoli, la capacità di proporre il proprio gioco anche nel momento migliore dell'avversaria, non è stato replicato a Zingonia. Il gruppo analizzerà in settimana cosa non è riuscito e da lì dovrà ripartire. Anche nella scorsa stagione le prime uscite con Tufano non erano state delle più esaltanti: tre punti all'esordio con la Sampdoria e due sconfitte con Milan e Fiorentina. Poi però il Toro aveva trovato la quadra e anche la continuità, aspetto su cui lavorerà anche Fioratti durante la sosta con chi rimarrà a Orbassano da subito per preparare la ripartenza in campionato.