Terza doppietta stagionale, la più importante considerando la posta in palio, e miglior bottino realizzativo in maglia granata in un'annata dove i presupposti a un certo punto sembravano indicare tutt'altra direzione. Ha effettivamente vissuto una rinascita Tommaso Gabellini, prima messo in discussione e poi rimesso al centro.

Gabellini, dalle difficoltà alla nuova centralità

Gabellini chiude con il miglior rendimento in maglia granata. E ora...

Il rapporto tra Gabellini e Baldini non è sempre stato facile. Ne aveva già parlato altre volte il tecnico granata, tornato sull'argomento subito dopo la salvezza: "Ho dovuto fare il padre cattivo e togliergli la fascia da capitano, per alcuni mesi non ci siamo neanche parlati e lui non giocava". Il periodo più lungo senza il nove granata va da fine dicembre (in corrispondenza con tre giornate di squalifica) a inizio febbraio, momento in cui era stato anche sorpassato nelle gerarchie dai compagni di reparto. Poi le acque sono tornate calme, e Gabellini si è ripreso il suo posto al centro dell'attacco. "L'ho fatto per cercare una reazione - ha proseguito Baldini tornando sulla fascia tolta - e quando l'ho vista gli ho ridato la fascia da capitano nella partita col Cesena (a inizio aprile, ndr): era tornato protagonista e ho visto il Gabellini che mi raccontavano". Se nella prima parte di stagione il classe 2006 sembrava lontano dal rendimento che da lui ci si sarebbe aspettato, nella parte conclusiva invece ha saputo trascinare.Il ruolino di marcia a livello di gol non è l'unico parametro su cui si misura la stagione di un attaccante, nel caso di Gabellini è però indicativo anche del suo cambio marcia. Da inizio marzo a oggi l'ex Cesena ha siglato 7 gol, esattamente gli stessi che aveva messo a referto da agosto a fine febbraio. Sono serviti eccome al Toro e sono serviti anche a lui per rilanciarsi. Così una stagione tribolata è diventata anche la migliore a livello realizzativo per Gabellini in Primavera, con 14 gol all'attivo (nel 2024-2025 furono 12, nel 2023-2024 invece 6 all'esordio nella categoria). Sarà sicuramente servita anche a livello umano, con Gabellini che ora si prepara a guardare avanti. Le annate di riferimento per il prossimo anno saranno 2007 e 2008, con i 2006 (eventualmente ne potrebbe rimanere uno da regolamento come fuoriquota) destinati a far partire il loro percorso tra i grandi. Il Toro aveva già dimostrato di voler investire su Gabellini, legato ai colori granata con un contratto fino al 2028. Toccherà a lui giocarsi bene le sue carte.