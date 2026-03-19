Torino Primavera, l’ultima prima della sosta: la bestia nera Verona sul cammino

Torino Primavera, in classifica tre punti possono traghettare verso una salvezza più sicura

Il Toro si è portato al quindicesimo posto dopo l'ultimo turno in campionato, lasciandosi alle spalle Napoli e Sassuolo. Il duo però è ancora nelle immediate vicinanze dei granata, avendo un solo punto in meno rispetto alla squadra di Baldini con gli emiliani che a oggi sarebbero condannati ai playout. Serve quindi provare a mettere un solco con le due formazioni per consolidare la propria posizione il prima possibile, nella consapevolezza che tre punti (a seconda di come andrà la giornata) potrebbero valere uno slot di metà classifica. Il Verona d'altro canto si trova all'undicesimo posto, tranquillo ma poco sereno perché solo qualche settimana fa era meglio posizionato per i playoff. Gli scaligeri sono comunque in corsa essendo a solo 4 punti di ritardo dal sesto posto, ma dopo gli ultimi risultati negativi hanno iniziato anche a guardarsi indietro con 6 punti di margine sulla zona rossa, gap che si sta assottigliando per tutte.