Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor giovanili news primavera Torino Primavera, l’ultima prima della sosta: la bestia nera Verona sul cammino

primavera

Torino Primavera, l’ultima prima della sosta: la bestia nera Verona sul cammino

Torino Primavera, l’ultima prima della sosta: la bestia nera Verona sul cammino - immagine 1
Il Verona è in crisi e cerca rivalsa, il Torino sta bene ma ha un conto in sospeso proprio con gli scaligeri
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

Una partita, la sosta per le nazionali e poi il rush finale. Sarà il Torino a inaugurare la trentunesima giornata del campionato Primavera 1 andando in trasferta in Veneto, dove è il Verona a fare gli onori di casa. Non l'uscita più semplice per diverse ragioni ma una gara che arriva nel miglior momento della squadra di Baldini, chiamata a mettere un primo solco tra sé e la zona a rischio.

Torino Primavera, occhio a un Verona che è in crisi ma negli ultimi anni è stato una bestia nera

—  

Il Torino ricorda bene il Verona, perché gli scaligeri negli ultimi due anni sono stati una vera e propria bestia nera. Nessuna vittoria per i granata, con l'onta dei 10 gol incassati in due gare nella scorsa stagione. Quest'anno un solo confronto invece, all'andata: Pavanati a meno di un quarto d'ora dalla fine sigla la beffa dello 0-1 a Orbassano. In generale il Verona vanta una striscia positiva nel confronto diretto: la vittoria al Toro manca infatti dalla stagione 2021-2022, l'ultima con Coppitelli. La squadra di Baldini quindi andrà in cerca di vendetta. Potrà contare su uno stato di forma assolutamente positivo, testimoniato dal fatto che nessuno abbia fatto più punti dei granata nelle ultime 5 partite. Al contrario i gialloblù, nonostante il quinto miglior rendimento complessivo in casa, sono nel loro peggior momento con solo 4 punti all'attivo nelle ultime 5 uscite e sono reduci dalla pesantissima sconfitta 0-7 contro il Sassuolo.

LEGGI ANCHE

Torino Primavera, in classifica tre punti possono traghettare verso una salvezza più sicura

—  

Il Toro si è portato al quindicesimo posto dopo l'ultimo turno in campionato, lasciandosi alle spalle Napoli e Sassuolo. Il duo però è ancora nelle immediate vicinanze dei granata, avendo un solo punto in meno rispetto alla squadra di Baldini con gli emiliani che a oggi sarebbero condannati ai playout. Serve quindi provare a mettere un solco con le due formazioni per consolidare la propria posizione il prima possibile, nella consapevolezza che tre punti (a seconda di come andrà la giornata) potrebbero valere uno slot di metà classifica. Il Verona d'altro canto si trova all'undicesimo posto, tranquillo ma poco sereno perché solo qualche settimana fa era meglio posizionato per i playoff. Gli scaligeri sono comunque in corsa essendo a solo 4 punti di ritardo dal sesto posto, ma dopo gli ultimi risultati negativi hanno iniziato anche a guardarsi indietro con 6 punti di margine sulla zona rossa, gap che si sta assottigliando per tutte.

Leggi anche
La mano di Baldini sulla Primavera: identità, scelte forti e la risalita
Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA