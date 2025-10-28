Torino Primavera, parte la Coppa Italia: sfida da dentro o fuori con il Pescara

Torino e Pescara non si affrontano ormai da qualche anno. Il club biancoblù è retrocesso in Primavera 2 al termine della stagione 2021-2022 e da allora non è riuscito a risalire in Primavera 1, dove i granata sono sempre rimasti. L'ultimo incrocio tra le parti risale per questo motivo a febbraio 2022 quando sulla panchina del Toro siede Coppitelli. In quell'occasione passa di misura la Primavera granata per 1-0 a firma Akhalaia. Qualche mese prima, a settembre, partita pazza in trasferta e risolta a favore del Torino all'ultimo sospiro: vittoria per 4-3 grazie al gol in extremis di Dellavalle. In generale, i precedenti sono tutti a favore dei granata. Negli ultimi nove anni il bilancio è di quattro vittorie e un solo pareggio, dati incoraggianti su cui comunque l'Under 20 di Baldini, ancora alla ricerca di un equilibrio, non può sedersi.

Torino Primavera, in Coppa Italia un percorso tutto da scrivere: è una prova anche mentale

Il Pescara è una prova importante per il Torino. La Coppa Italia, vista la situazione in campionato, non è la prima delle priorità ma è una competizione in cui il club granata ha fatto bene negli ultimi anni e in cui mira sempre a fare la differenza. Il Pescara ha iniziato molto bene il campionato e quindi si presenterà in Piemonte in un buono stato di forma, il Torino d'altro canto è alla ricerca di se stesso e vuole continuare a lavorare su se stesso. La gara secca porta con sé la consapevolezza di dover dare tutto subito per andare avanti. A livello mentale è una prova utile per capire quanto saprà essere matura la squadra granata e per vedere come si comporterà con la pressione del cronometro. In caso di parità dopo i novanta minuti, non ci saranno i supplementari ma subito i calci di rigore.