L'ultima cartolina lo ritrae tra gli applausi del Valentino Mazzola di Orbassano. Sergiu Perciun si è ritrovato nel finale di stagione, tornando a essere decisivo come gli si chiedeva nel momento forse più delicato, quando si è trattato per la Primavera di tirare le fila dopo una lunga rincorsa verso la salvezza.

La stagione di Perciun: in prima squadra mai spazio, in Primavera il rush finale da protagonista

Torino, nell'ultimo periodo si è rivisto il Perciun che è fuori categoria in Primavera

La stagione di Perciun non è stata lineare. In prima squadra non ha trovato spazio: dopo essere rientrato tra i convocati per la prima giornata di Serie A ha raccolto appena altre tre convocazioni tra fine gennaio e inizio febbraio, a cui se ne sono aggiunte altre due in Coppa Italia. Mai un minuto però tra i grandi, se non con la nazionale maggiore della Moldavia. In Primavera il rendimento è stato altalenante, con partite in cui è riuscito a fare la differenza che la sua qualità gli consente e partite in cui invece è apparso al di sotto delle aspettative. Insomma, non sempre il Toro ha potuto contare sul Perciun che avrebbe voluto vedere, soprattutto in termini di continuità. Sul finale però il fantasista granata ha alzato il livello.Perciun ha sempre avuto qualità, intuizione e giocate nel suo repertorio, in Primavera è fuori categoria per le sue potenzialità e proprio per questo Baldini lo aveva definito a più riprese un giocatore imprescindibile. Nella parte terminale di stagione ciò che intendeva il tecnico granata si è visto ancor più chiaramente. Nell'ultimo mese Perciun è stato uno degli uomini più determinanti per la salvezza. Si è adattato a più vesti, oscillando tra mezz'ala e play a seconda delle esigenze, è sempre stato nel vivo sia quando il Toro ha trovato difficoltà - gol d'autore a Genova, migliore in campo per distacco contro il Sassuolo - sia quando invece il Toro è riuscito a esprimersi meglio, risultando tra i più positivi per gioco espresso. Con la Lazio, nell'ultima gara di campionato, un gol e un assist a completare una prova ancora sopra le righe. Si è rivisto il Perciun a cui si erano aperte le porte della prima squadra. Una buona notizia considerando che in estate sarà di nuovo tempo di valutazioni. Il moldavo ha un contratto fino al 2029 con opzione per l'anno successivo, il Toro quindi punta su di lui e dovrà decidere se farlo crescere in casa tra i grandi o farlo partire in prestito tra i professionisti.