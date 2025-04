Torino Primavera, prima trasferta per Fioratti: è sfida alla Roma capolista

Torino Primavera, contro la Roma per dare continuità al cambio rotta

Il Torino ha un conto in sospeso con la Roma. La gara d'andata, giocata a metà gennaio nel pieno della crisi di risultati, è stata una delle più negative della stagione. Il primo tempo in particolare fu un tracollo con tre reti incassate, poi la reazione della ripresa fatta d'orgoglio ma che comunque non era bastata per indirizzare una gara già compromessa e finita 2-4. Da allora le strade di Torino e Roma non si sono più incrociate. I granata, a quel punto scivolati a metà classifica, hanno continuato ad avere difficoltà che hanno portato all'esonero di Tufano con il Toro quindicesimo; la Roma ha per contro proseguito a veleggiare e ora si ritrova in vetta. A questo punto della stagione le motivazioni sono diverse, ma per entrambe le squadre sono forti. I giallorossi vogliono chiudere primi e per farlo devono difendere la vetta da Inter e Sassuolo; i granata invece, risaliti fino al dodicesimo posto con un margine di 11 punti dalla zona playout, devono continuare ad alimentare il distacco dalle inseguitrici per non rischiare di ritrovarsi di nuovo in acque non sicure.