Il Torino Primavera è ancora alla ricerca della sua via. Il nuovo corso di Francesco Baldini, iniziato dieci giorni fa, incrocia il suo secondo ostacolo. Con il Parma era passato veramente poco tempo per poter dare un'impronta, domani però - domenica 5 ottobre, alle ore 11 - arriva una gara in cui è lecito attendersi qualcosa in più: la partita con il Cagliari. Trasferta storicamente ostica, il Torino dovrà provare a sfruttarla per smuovere finalmente le acque della classifica.
primavera
Torino Primavera, primo vero test per Baldini: c’è il Cagliari ad Assemini
Primavera, Torino e Cagliari vivono un inizio stagione difficile e cercano una boccata d'aria—
Torino e Cagliari si incontrano nel mezzo delle difficoltà. I granata hanno raccolto una sola vittoria e cinque sconfitte nelle prime sei uscite di campionato, motivo per il quale si ritrovano nei bassifondi della classifica con tre punti a fondo graduatoria insieme a Napoli e Cremonese. Non tanto meglio è andata ai rossoblù, diciassettesimi con un bottino di soli quattro punti, uno in più rispetto a quello del Torino. La vittoria è vitale per entrambe le formazioni. Tre punti non risolvono tutte le problematiche ma inizierebbero a dare ossigeno e sarebbero una spinta anche morale in vista dei prossimi impegni. Per quanto riguarda i dati relativi all'inizio di stagione, una problematica accomuna le due squadre: Cagliari e Torino segnano poco, rispettivamente 4 e 5 gol all'attivo, e devono sbloccarsi in attacco. Occhio anche alla fase difensiva. I sardi concretizzano poco ma difendono meglio e hanno un parziale di 9 reti incassate; i granata concedono troppo e i 13 gol segnati dagli avversari finora lo testimoniano. In merito, un tema sarà l'impostazione del reparto da parte di Baldini: contro il Parma era stata varata la difesa a tre, da capire se sarà riconfermata anche con il Cagliari.
Torino Primavera, Assemini sempre un campo ostico: lo storico—
Il campo di Assemini non è mai facile per nessuno in Primavera. Vero che il Cagliari non ha iniziato bene, ma tra le mura amiche dopo aver perso con il Milan è riuscito a costringere al pari il Genoa. In Sardegna inoltre in tanti fanno e hanno fatto fatica negli anni. Così è successo anche al Torino, che nella scorsa stagione si è presentato ad Assemini due volte a gennaio. La prima partita, in Coppa Italia, aveva decretato l'eliminazione dei granata dalla competizione agli ottavi con grande rammarico per il gol subito nel finale. La seconda, di campionato, aveva dato inizio alla crisi di risultati in cui poi sarebbe caduta la squadra di Tufano con una bruciante sconfitta ancora in extremis. Il Torino non vince in terra sarda ormai da due anni, da quando agli ottavi di Coppa Italia ad avere la meglio era stata la squadra di Scurto. In campionato il successo è un tabù dal 2022, ultima vittoria targata ancora Scurto con i 2004. Il passato dà una motivazione extra alla Primavera granata, a cui servono risultati, identità e coesione. Parola al campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA