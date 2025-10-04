Torino Primavera, primo vero test per Baldini: c’è il Cagliari ad Assemini

Primavera, Torino e Cagliari vivono un inizio stagione difficile e cercano una boccata d'aria

Torino e Cagliari si incontrano nel mezzo delle difficoltà. I granata hanno raccolto una sola vittoria e cinque sconfitte nelle prime sei uscite di campionato, motivo per il quale si ritrovano nei bassifondi della classifica con tre punti a fondo graduatoria insieme a Napoli e Cremonese. Non tanto meglio è andata ai rossoblù, diciassettesimi con un bottino di soli quattro punti, uno in più rispetto a quello del Torino. La vittoria è vitale per entrambe le formazioni. Tre punti non risolvono tutte le problematiche ma inizierebbero a dare ossigeno e sarebbero una spinta anche morale in vista dei prossimi impegni. Per quanto riguarda i dati relativi all'inizio di stagione, una problematica accomuna le due squadre: Cagliari e Torino segnano poco, rispettivamente 4 e 5 gol all'attivo, e devono sbloccarsi in attacco. Occhio anche alla fase difensiva. I sardi concretizzano poco ma difendono meglio e hanno un parziale di 9 reti incassate; i granata concedono troppo e i 13 gol segnati dagli avversari finora lo testimoniano. In merito, un tema sarà l'impostazione del reparto da parte di Baldini: contro il Parma era stata varata la difesa a tre, da capire se sarà riconfermata anche con il Cagliari.