Archiviata la Coppa Italia, il Torino Primavera torna subito a pensare al campionato. I granata resteranno fermi nel weekend ma sono attesi in campo già lunedì per il posticipo della decima giornata in cui l'avversario sarà l'Hellas Verona, atteso al Mazzola di Orbassano alle ore 16.30.
Torino Primavera, priorità alla concretezza: l’Hellas Verona per tornare a punti
Ogni partita di campionato per il Torino deve rappresentare un'occasione. Le priorità sono due. La prima è continuare a trovare la quadra, una questione di atteggiamento, agonismo e richieste in campo. A volte i granata sono sembrati più vicini alla forma che dovrebbero assumere, altre più lontani. La squadra ha però più qualità di quanto riesca ad esprimere e deve riuscire a dimostrarlo. La seconda è avere consapevolezza di quanto sia importante la concretezza in ottica campionato. I 7 punti raccolti in 9 giornate sono un bottino magro e in questo momento mettono il Torino in zona playout. Non è una posizione in cui i granata sono abituati a stare negli ultimi anni e risollevare le sorti della graduatoria deve essere la motivazione per scendere in campo.
Torino Primavera, il Verona bestia nera nella scorsa stagione—
Torino e Verona chiedono di più ai rispettivi campionati. Gli scaligeri navigano a metà classifica con 12 punti raccolti, acque comunque meno torbide dei granata che sono fermi al diciottesimo posto a quota 7. Tra le due è il Toro ad aver più bisogno di punti e la squadra di Baldini dovrà far valere la maggior urgenza come motivazione extra. Il Verona non è nel suo miglior stato di forma tra l'altro, avendo raccolto due punti nelle ultime tre uscite. Gli scaligeri in ogni caso sono stati una bestia nera della Primavera granata nella scorsa stagione e portano alla mente ricordi non felici. In entrambi i confronti il Toro ne era uscito sconfitto, incassando addirittura 10 gol nelle due uscite. Un parziale pesantissimo il cui riscatto è atteso un anno dopo.
