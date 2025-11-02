Torino Primavera, priorità alla concretezza: l’Hellas Verona per tornare a punti

Torino Primavera, priorità alla concretezza

Ogni partita di campionato per il Torino deve rappresentare un'occasione. Le priorità sono due. La prima è continuare a trovare la quadra, una questione di atteggiamento, agonismo e richieste in campo. A volte i granata sono sembrati più vicini alla forma che dovrebbero assumere, altre più lontani. La squadra ha però più qualità di quanto riesca ad esprimere e deve riuscire a dimostrarlo. La seconda è avere consapevolezza di quanto sia importante la concretezza in ottica campionato. I 7 punti raccolti in 9 giornate sono un bottino magro e in questo momento mettono il Torino in zona playout. Non è una posizione in cui i granata sono abituati a stare negli ultimi anni e risollevare le sorti della graduatoria deve essere la motivazione per scendere in campo.