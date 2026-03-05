Torino Primavera, rivoluzione interna e risultati: i granata vedono la risalita

Torino Primavera, ora anche la classifica inizia ad assestarsi—
Con il Cagliari è arrivata una conferma importante per Francesco Baldini: "Il gruppo ora è compatto e sta bene". Il campo ha iniziato a dimostrarlo a inizio dicembre quando c'è stato il cambio di rotta. C'è voluto tempo per assestarsi e anche per recuperare terreno in una classifica compromessa e difficile da sistemare. A volte è mancato l'appuntamento con la vittoria, ma il Torino è stato costante e nelle ultime tre uscite non ha mai mancato il bottino pieno. Non era mai successo in questa stagione dai contorni complicati. Aver ottenuto questo risultato sfidando i sardi, quando finalmente la classifica dava la possibilità di attaccare, è stata una dimostrazione di maturità. Servirà confermarsi nelle prossime uscite perché nulla sarà fatto fino a quando le acque non saranno più sicure. Il Torino è fuori dalla zona playout e l'obiettivo ora è restarci, migliorando ancora il proprio posizionamento. Le nubi però hanno iniziato a diradarsi: a oggi tre punti permetterebbero ai granata di agganciare la Lazio al quattordicesimo posto, sei varrebbero la metà classifica. Il prossimo step sarà lunedì alle 11, giorno della sfida in casa del Lecce.
