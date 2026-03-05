Torino Primavera, rivoluzione interna e risultati: i granata vedono la risalita

Torino Primavera, un gruppo che ora cresce all'unisono

Il tecnico della prima squadra ha visto all'opera quella che da un po' di tempo a questa parte è la nuova Primavera. Non c'è stata una rivoluzione sul mercato, da dove sono arrivati tre innesti ma mirati (Tonica è titolare fisso, Ewurum e Nascimento si stanno inserendo con il primo a segno contro il Cagliari), ma piuttosto una rivoluzione interna. Ne ha parlato lo stesso Baldini: "Abbiamo fatto delle scelte con la società. Quelli che erano scontenti li abbiamo accontentati facendoli partire. Ci siamo scelti questo gruppo di ragazzi portando su i 2008 e affiancandoli ai 2007". Carrascosa e Luongo sono inseriti da agosto in Primavera, man mano si sono aggregati anche Ballanti e Bonacina con altri giocatori che all'occorrenza hanno fatto la spola come Falasca, Cereser, Rivas e Manzi. Sui 2007 sono state fatte invece valutazioni relative alle gerarchie. C'è chi è sempre stato protagonista e si confermato, ma anche chi sta diventando sempre più un perno: Sandrucci, Ferraris e Conzato tra questi.