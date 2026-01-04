Torino Primavera, Sandrucci in copertina: tre gol nelle ultime due gare e non solo

Torino Primavera, il percorso di Sandrucci: dall'U15 all'exploit con Baldini

Sandrucci è uno dei giovani su cui il vivaio granata lavora da più tempo. Tutto il percorso nel Settore giovanile del classe 2007 è stato legato al Toro. Dall'Under 15 di La Rocca fino all'Under 18, quando è arrivato lo scudetto cucito sul petto. Poi è stato tempo di approcciare il salto in Primavera. Non è stato semplice addentrarsi nelle gerarchie. Baldini ha spiegato: "All'inizio di quest'anno l'ho provato anche da mezz'ala. Ha quelle caratteristiche, ma una mezz'ala deve avere anche una fase di non possesso importante". Allora il Toro giocava con il 3-5-2, modulo meno adatto alle peculiarità di Sandrucci e in cui infatti lo spazio è stato nullo o quasi. Poi il passaggio al 4-3-3. "Sandrucci e Bonacina hanno iniziato ad andare forte" aveva detto qualche settimana fa Baldini, da quel momento in poi sono diventate le ali d'attacco di riferimento ed è stato sancito il cambio modulo. Ora è proprio in quel ruolo che Sandrucci può fare la differenza: "Deve lavorare da ala perché è lì che può crescere ancora molto e diventare importante". La lotta salvezza infuria, c'è bisogno di chi sappia alzare l'asticella. La strada per Sandrucci è giusta.