Torino Primavera, Sandrucci in copertina: tre gol nelle ultime due gare e non solo

Tutte le giovanili in granata, ora si sta prendendo la Primavera: numeri e percorso di Sandrucci
Irene Nicola 

Tempo al tempo. Se lo sarà ripetuto diverse volte Romeo Sandrucci nel corso della prima parte di stagione, in attesa di trovare il proprio posto in una Primavera che faticava sì ma in cui c'era comunque troppo poco spazio. Poi però il vento è cambiato, si sono aperte possibilità da sfruttare. Prendere o lasciare. Sandrucci non se l'è fatto ripetere due volte e in poco tempo si è preso sulle spalle la squadra diventandone uno dei trascinatori.

Torino Primavera, ancora Sandrucci: quattro partite da titolare, già due gol e due assist

Le prestazioni e i numeri di Sandrucci rendono conto di una notevole crescita e di un impatto sempre più positivo sulle partite da parte del classe 2007. Nelle ultime quattro nello specifico, le prime da titolare nel corso della stagione, Sandrucci è stato spesso l'uomo che ha mosso l'ago della bilancia. Con il Genoa è arrivato il primo assist in Primavera grazie al corner recapitato a Gabellini per il colpo di testa del momentaneo 2-0. Contro la Lazio una prova generosa, fatta più di lavoro dietro alle quinte. Poi Lecce e Cremonese, partite in cui il 30 granata ha fatto più di tutte la differenza. Nella sfida ai salentini, Sandrucci è entrato in tutte e tre le reti siglate dal Toro: si è regalato la prima doppietta in Primavera, dimostrando qualità nelle giocate e sottoporta, poi ha servito Zeppieri per il 3-3. Ieri, sabato 3 gennaio, ancora una risposta di carattere e qualità: il gol siglato alla Cremonese, pesantissimo, ha permesso ai granata di rompere un equilibrio che iniziava a diventare pericoloso in una partita che andava vinta a tutti i costi. Il bilancio complessivo è 3 gol e 2 assist nelle ultime quattro.

Torino Primavera, il percorso di Sandrucci: dall'U15 all'exploit con Baldini

Sandrucci è uno dei giovani su cui il vivaio granata lavora da più tempo. Tutto il percorso nel Settore giovanile del classe 2007 è stato legato al Toro. Dall'Under 15 di La Rocca fino all'Under 18, quando è arrivato lo scudetto cucito sul petto. Poi è stato tempo di approcciare il salto in Primavera. Non è stato semplice addentrarsi nelle gerarchie. Baldini ha spiegato: "All'inizio di quest'anno l'ho provato anche da mezz'ala. Ha quelle caratteristiche, ma una mezz'ala deve avere anche una fase di non possesso importante". Allora il Toro giocava con il 3-5-2, modulo meno adatto alle peculiarità di Sandrucci e in cui infatti lo spazio è stato nullo o quasi. Poi il passaggio al 4-3-3. "Sandrucci e Bonacina hanno iniziato ad andare forte" aveva detto qualche settimana fa Baldini, da quel momento in poi sono diventate le ali d'attacco di riferimento ed è stato sancito il cambio modulo. Ora è proprio in quel ruolo che Sandrucci può fare la differenza: "Deve lavorare da ala perché è lì che può crescere ancora molto e diventare importante". La lotta salvezza infuria, c'è bisogno di chi sappia alzare l'asticella. La strada per Sandrucci è giusta.

