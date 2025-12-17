Torino Primavera, segnali di continuità ma la vittoria resta da inseguire

Torino Primavera, cosa manca per la vittoria? Serve ancora uno step

Cosa è mancato quindi per la vittoria? Sicuramente della malizia nel gestire gli episodi e il risultato. Con il Genoa, prima del fuorigioco del 3-3, aveva pesato il rosso a Zaia e prima ancora l'essersi troppo abbassati. Contro la Lazio la chiave sono stati i due rossi, pesantissimi nell'economia di una partita che il Toro ha tenuto viva ma che sarebbe stata un'impresa vincere con due uomini in meno. Servirà quindi più attenzione in primis per evitare che una buona partita venga compromessa dai cartellini. Perché il Toro c'è in questo momento a livello di atteggiamento e sta crescendo nel gioco, motivo per cui ancora più peccato non capitalizzare. La vittoria serve ed è prioritaria, ne è consapevole Baldini e il gruppo. Il nuovo assalto avverrà con l'ultima gara del 2025, in programma lunedì con il Lecce alle 11. Poi una breve pausa e il mercato in cui rafforzarsi per poi approcciare la seconda parte di stagione, fondamentale per la lotta salvezza.