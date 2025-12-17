tor giovanili news primavera Torino Primavera, segnali di continuità ma la vittoria resta da inseguire

primavera

Torino Primavera, segnali di continuità ma la vittoria resta da inseguire

Torino Primavera, segnali di continuità ma la vittoria resta da inseguire - immagine 1
Tre risultati utili consecutivi danno un segno di continuità, ma la caccia alla vittoria prosegue
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

A volte un pareggio non è un bicchiere mezzo vuoto. Il Torino Primavera cerca con insistenza una vittoria per dare una spinta al proprio campionato. Sarebbe servita anche con la Lazio e averla persa all'ultimo acuisce l'amarezza per i granata, ma non si può dire che il punto ottenuto a Formello sia più negativo che positivo. Il fattore inferiorità numerica, con la gara chiusa in nove uomini, incide in questo senso e la forza con cui il Torino ha provato non solo a resistere, ma a vincere conferma le sensazioni positive che la squadra di Baldini ha accumulato nelle scorse settimane.

Torino Primavera, non c'è la vittoria ma per la prima volta arriva il terzo risultato utile in stagione

—  

Non bastano tre pari per risollevare la stagione, ma intanto il Torino Primavera è reduce da tre risultati utili consecutivi. Potrebbe non essere rilevante in altri contesti o se comparato con altre stagioni, ma lo è guardando il cammino in quella attuale. Non era mai successo da agosto a oggi che la squadra granata ne collezionasse altrettanti. Il Toro si era fermato a due a inizio ottobre con Baldini quando era arrivato il successo sul Cagliari e il pari contro il Frosinone. Un segno di continuità quindi c'è anche se con Genoa e Lazio la Primavera è andata a un passo dal raccogliere il bottino pieno.

LEGGI ANCHE

Torino Primavera, cosa manca per la vittoria? Serve ancora uno step

—  

Cosa è mancato quindi per la vittoria? Sicuramente della malizia nel gestire gli episodi e il risultato. Con il Genoa, prima del fuorigioco del 3-3, aveva pesato il rosso a Zaia e prima ancora l'essersi troppo abbassati. Contro la Lazio la chiave sono stati i due rossi, pesantissimi nell'economia di una partita che il Toro ha tenuto viva ma che sarebbe stata un'impresa vincere con due uomini in meno. Servirà quindi più attenzione in primis per evitare che una buona partita venga compromessa dai cartellini. Perché il Toro c'è in questo momento a livello di atteggiamento e sta crescendo nel gioco, motivo per cui ancora più peccato non capitalizzare. La vittoria serve ed è prioritaria, ne è consapevole Baldini e il gruppo. Il nuovo assalto avverrà con l'ultima gara del 2025, in programma lunedì con il Lecce alle 11. Poi una breve pausa e il mercato in cui rafforzarsi per poi approcciare la seconda parte di stagione, fondamentale per la lotta salvezza.

Leggi anche
Primavera, le pagelle di Lazio-Torino 2-2: Ferraris cambia la partita
Primavera, Lazio-Torino 2-2: i granata sfiorano l’impresa in nove

© RIPRODUZIONE RISERVATA