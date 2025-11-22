Torino Primavera, si alza l’asticella con l’Inter: sei anni senza vittoria a Milano

Torino e Inter hanno entrambe qualcosa da dimostrare

Irene Nicola Redattore 22 novembre - 16:00

Continuare a battere il chiodo sul lavoro, fino a quando l'insistenza non ripagherà. È la linea guida del Torino Primavera, invischiato da inizio stagione in un campionato difficile di cui ancora sta cercando il punto di svolta. Guardando indietro però non si va mai avanti e la squadra di Baldini è focalizzata sui prossimi passi, consapevole di non essere nelle condizioni di poter rimanere ferma al passato. In questo senso l'attenzione è stata rivolta all'Inter per tutta la sosta. Ora è quasi tempo di scendere in campo: la sfida ai nerazzurri è in programma domenica 23 novembre alle ore 11.

Primavera, il dettame di Baldini: con l'Inter senza timori — Dopo l'ultima gara prima della sosta, il pareggio con il Monza, Baldini era stato chiaro in merito alla tipologia di approccio che il Torino avrebbe dovuto avere al rientro nella sfida con l'Inter. "Non mi spaventa andare a giocarmi la partita a Milano per cercare di vincere" aveva affermato Francesco Baldini, parlando di come il gruppo stesse lavorando con intensità e di come fosse necessario ripartire da quanto di buono si era visto con il Monza. L'Inter è una squadra che alza l'asticella della difficoltà ma che dà anche tanti stimoli. I nerazzurri sono una squadra che i granata hanno osservato da vicino al Mamma e Papà Cairo senza però affrontarla direttamente. Ora arriva lo scontro diretto, una partita che per entrambe le formazioni darà indicazioni importanti.

Primavera, Inter e Torino hanno un punto in comune: entrambe devono dare dimostrazioni — Inter e Torino sono accomunate da un certo senso di insoddisfazione, anche se per motivi diversi. I granata si ritrovano a convivere con la frustrazione di chi non sarebbe dovuto scendere fino alla zona playout e di chi pur tentando non riesce ancora a uscirne nonostante le premesse al campionato sembrassero tutt'altre. I nerazzurri non navigano in acque pericolose, ma anche da loro sarebbe stato lecito aspettarsi qualcosa in più. Al momento l'Inter, abituata a campionati di vertice, resta ferma a metà classifica con un ritardo di non pochi punti dalla vetta. La distanza dalla zona playoff anche non è lieve e quindi serve una spinta in più. I nerazzurri sono comunque in ripresa come dimostrano le ultime tre vittorie, ma devono confermarsi. Il Torino continua invece a litigare con i tre punti, complice una scarsa precisione dal punto di vista offensivo e ha assoluto bisogno di trovare una quadra al problema. Le motivazioni non mancano, il resto lo farà il campo che resta ostico ai granata visto che la vittoria manca ormai da sei anni.