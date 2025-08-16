Torino Primavera, si parte: la Fiorentina è il primo ostacolo sul cammino granata

Torino Primavera, come arrivano i granata alla prima di campionato

Nell'estate il nuovo gruppo a disposizione di Fioratti ha preso pian piano forma. Il tecnico granata sta allenando un gruppo composto principalmente da 2006 e 2007, integrati nei rispettivi percorsi. I primi sono i ragazzi con maggior esperienza e con un percorso in Primavera già avviato nella maggior parte dei casi - vale ad esempio per Zaia, capitano al Mamma e Papà Cairo, ma anche per Desole, Sabone, Politakis, Siviero e Plaia oltre a Gabellini nell'eventualità che faccia la spola dalla prima squadra -, i secondi sono in maggioranza i campioni d'Italia uscenti dall'Under 18. Qualche 2008 è stato aggregato nel precampionato e potrà giocarsi infine le proprie carte: Falasca, Bonacina, Carrascosa e Luongo su tutti. La maggior parte della rosa proviene dalla filiera, solo tre gli innesti cercati fuori dai quartieri generali granata: Barranco, terzino sinistro svincolatosi dal Palermo, Carvalho, ala d'attacco prelevata dal Monaco, e Leonardo Santer, portiere ex Trento. Tolto Santer, ultimo arrivato, tutti hanno potuto lavorare con Fioratti sin dal ritiro congiunto con la prima squadra e dalle prime amichevoli. Il primo impegno ufficiale poi al Mamma e Papà Cairo, dove il Torino è riuscito a portare a casa il trofeo.