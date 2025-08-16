L'attesa è finita. Riparte il campionato Primavera dopo l'estate con la prima giornata della stagione 2025-2026. I verdetti si azzerano. Il Torino, decimo al fischio finale, si ripresenta ai blocchi con il tecnico che lo scorso anno prese in mano la squadra per la salvezza, Fioratti, e con tanta voglia di mettersi alla prova. Il primo test non è dei più semplici, anzi è un big match in piena regola: i granata sono attesi dalla Fiorentina al Viola Park nella giornata di domenica, 17 agosto, alle ore 19.
Torino Primavera, si parte: la Fiorentina è il primo ostacolo sul cammino granata
Torino Primavera, come arrivano i granata alla prima di campionato—
Nell'estate il nuovo gruppo a disposizione di Fioratti ha preso pian piano forma. Il tecnico granata sta allenando un gruppo composto principalmente da 2006 e 2007, integrati nei rispettivi percorsi. I primi sono i ragazzi con maggior esperienza e con un percorso in Primavera già avviato nella maggior parte dei casi - vale ad esempio per Zaia, capitano al Mamma e Papà Cairo, ma anche per Desole, Sabone, Politakis, Siviero e Plaia oltre a Gabellini nell'eventualità che faccia la spola dalla prima squadra -, i secondi sono in maggioranza i campioni d'Italia uscenti dall'Under 18. Qualche 2008 è stato aggregato nel precampionato e potrà giocarsi infine le proprie carte: Falasca, Bonacina, Carrascosa e Luongo su tutti. La maggior parte della rosa proviene dalla filiera, solo tre gli innesti cercati fuori dai quartieri generali granata: Barranco, terzino sinistro svincolatosi dal Palermo, Carvalho, ala d'attacco prelevata dal Monaco, e Leonardo Santer, portiere ex Trento. Tolto Santer, ultimo arrivato, tutti hanno potuto lavorare con Fioratti sin dal ritiro congiunto con la prima squadra e dalle prime amichevoli. Il primo impegno ufficiale poi al Mamma e Papà Cairo, dove il Torino è riuscito a portare a casa il trofeo.
In occasione del Mamma e Papà Cairo, Fioratti ha inquadrato il via alla stagione raccontando le prime sensazioni relative alle squadra: "Le premesse sono buone, c'è un ottimo spirito, tanta voglia di fare e dimostrare, tanta partecipazione". Da qui si parte per costruire il futuro. Futuro che domani, domenica 17 agosto, diventerà già presente. La Fiorentina è un avversario che il Torino ha incrociato spesso negli ultimi anni, sempre in momenti decisivi e con fortune alterne. Rappresenta inoltre la chiusura di un cerchio visto che l'ultimo anno era stata proprio la Viola l'ultima avversaria affrontata a fine campionato. Ora sarà la prima, un battesimo non dei più semplici ma sicuramente stimolante per iniziare a testarsi e saggiare anche la competitività degli avversari.
