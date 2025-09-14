Torino Primavera, si riparte dopo la sosta: subito il big match con il Sassuolo

Il Torino ha avuto in queste prime battute un percorso altalenante, fatto di alti e bassi. La sconfitta con la Fiorentina al debutto con qualche rammarico, poi la vittoria convincente contro il Napoli e infine l'amara trasferta di Bergamo con il poker incassato per mano dell'Atalanta. I granata sono caduti nelle sfide più complesse e vanno in cerca di quella stabilità che aiuta anche a costruire e crescere con maggior serenità. La sfida con il Sassuolo in questo senso è un banco di prova non facile, con i neroverdi che nelle ultime tre stagioni sono sempre stati protagonisti delle fasi finali e che quindi vanno tenuti in grande considerazione. Il Sassuolo fin qui ha affrontato tre big match contro Juventus, Milan e Roma portando a casa 4 punti. Ora lo scontro diretto con il Toro, fermo a 3. Entrambe le formazioni vogliono tornare alla vittoria e per entrambe potrebbe rappresentare un balzo anche in classifica.

Torino Primavera, prima uscita a mercato chiuso con due nuovi innesti

La gara con il Sassuolo sarà la prima del Torino a mercato chiuso. Nel corso dell'estate Fioratti ha lavorato su una rosa che di fatto è rimasta la stessa a lungo, visto che i primi innesti - Carvalho, Barranco e volendo anche Camatta, rientrante dal prestito all'Asti - sono arrivati in tempo per svolgere tutta la preparazione estiva in maglia granata insieme a chi è rimasto e al gruppo ex Under 18. A inizio agosto si è aggiunto il portiere Santer, rimasto fino a questo momento ai box ma secondo ora che Plaia ha lasciato ufficialmente il Toro. Sul finale di sessione invece si sono aggiunti gli ultimi due tasselli, che proprio durante la sosta hanno iniziato il percorso alla corte di Fioratti. Ludergnani ha puntellato la rosa con un difensore, Alex Perez dal Real Betis, e con un attaccante, Michael Zeppieri dal Pescara. Si tratta di due classe 2006, due giocatori che quindi per carta d'identità possono apportare esperienza. Il Toro li metterà alla prova così come continuerà a testare il resto della rosa. La partita con il Sassuolo non sarà semplice, come ogni anno, ma deve essere indicativa rispetto alla gara con l'Atalanta di un atteggiamento più maturo e consapevole, per non correre il rischio di trovarsi in acque agitate come a Bergamo.