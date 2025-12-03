Torino Primavera, sipario sulla Coppa Italia. Ora il derby della Mole

La Coppa Italia questa volta non è amica, ma la testa è già al derby della Mole

Irene Nicola Redattore 3 dicembre - 18:29

Due partite in una settimana: una volge al termine e chiude un capitolo; l'altra ne apre uno che racconta e rinnova una rivalità storica. Il capitolo che il Torino si lascia indietro è quello della Coppa Italia, teatro di diversi successi in passato. Quello da iniziare a scrivere è invece il derby della Mole, "la" partita anche in ambito Settore giovanile.

Torino Primavera, la Coppa Italia questa volta non sorride — Il sipario sulla Coppa Italia Primavera è calato ai sedicesimi di finale dopo la sfida con il Parma, a cui va il merito di essere stato più maturo nei novanta minuti e anche più cinico quando si è trattato di andare a prendere il risultato rispetto a un Torino ancora inceppato. Di conseguenza è arrivato lo stop in una competizione che negli ultimi anni aveva spesso visto la Primavera granata tra i protagonisti. L'eliminazione al quarto turno peggiora lo score dello scorso anno, quando Tufano si era fermato agli ottavi con l'amarezza di non poter bissare la finale raggiunta nella stagione ancora precedente da Scurto. Per il Torino è il secondo peggior storico recente in Coppa Italia, solo nel 2020-2021 la Primavera era uscita prima con l'eliminazione ai rigori contro la Sampdoria nel secondo turno.

Torino Primavera, il campionato è la priorità: il derby alla ripresa — Non c'è tempo per pensare ai rimpianti di Coppa Italia, perché tutta l'attenzione non può non essere riservata al campionato. La situazione di classifica preoccupa ed è prioritaria, ma non è il pensiero predominante del Torino in questa settimana perché questa settimana non è come le altre. Alle porte c'è infatti il derby della Mole contro la Juventus, a Vinovo. Il fascino della stracittadina va sempre oltre le dinamiche di classifica perché alimenta e nutre una rivalità storica. La Primavera granata non arriva al derby in una condizione facile, ne è consapevole ma la speranza è che possa tirare fuori quel qualcosa in più per la gara più sentita di tutta la stagione. Il verdetto del campo arriverà sabato alle ore 11.