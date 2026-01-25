Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor giovanili news primavera Torino Primavera, terzo round con il Parma: altro scontro di vertice per i granata

primavera

Torino Primavera, terzo round con il Parma: altro scontro di vertice per i granata

Torino Primavera, terzo round con il Parma: altro scontro di vertice per i granata - immagine 1
Dopo l'infrasettimanale con la Roma arriva il Parma: i primi due confronti ai ducali, nel terzo i granata vogliono dare battaglia
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

Tre giorni di full immersion per analizzare la partita con la Roma e preparare lo scontro in trasferta con il Parma, in programma domani, lunedì 26 gennaio, alle ore 14. Il Torino Primavera riparte da un altro big match dopo aver archiviato il turno infrasettimanale con la volontà di continuare a mettere un altro mattoncino che alimenti il periodo positivo in casa granata.

Torino Primavera, terzo incontro con il Parma

—  

Sarà il terzo confronto stagionale del Torino con il Parma. Il primo risale a qualche mese fa, più precisamente a fine settembre. I granata avevano appena cambiato guida tecnica, Baldini si era insediato da un paio di giorni sulla panchina e si ritrovava subito uno scontro difficile davanti perché i ducali stavano già dimostrando di valere l'alta classifica e si conoscevano a memoria. Allora il Toro perse il confronto tra le mura amiche 0-2 con gol di Tigani e Mikolajewski. Il secondo round arriva invece a inizio dicembre con i sedicesimi di Coppa Italia. La squadra granata era in grosse difficoltà in campionato e aveva la testa concentrata sulla situazione complessa che stava vivendo. Anche allora il Parma si era imposto agevolmente per 2-0 con gol di Plicco e Avramescu. Per il terzo round il Toro dovrà provare a fare una gara diversa dalle due precedenti con l'obiettivo di mettere in difficoltà una squadra solida per prestazioni e per progetto, come dimostra il campionato d'alta classifica disputato fino a questo momento nel primo anno dopo la promozione dal Primavera 2.

LEGGI ANCHE

Torino Primavera, con il Parma una squadra che ha tante assenze ma ha imparato a fare gruppo

—  

Baldini sa di dover avere a che fare con numerose assenze non di poco conto contro il Parma e in futuro, ma non ne ha mai fatto un alibi. Siviero fa spesso avanti e indietro dalla prima squadra e a lungo è stato indisponibile per questo motivo, Pellini e Acquah sono entrati stabilmente nel gruppo di Baroni, Perciun è tornato a farvi parte. Quindi è verosimile, sulla base delle scelte delle scorse settimane, che siano assenti. Gabellini è stato convocato per la gara con il Como, ma è sempre stato a disposizione di Baldini in stagione e quindi per lui il discorso potrebbe essere diverso. Si aggiungerà anche un assente certo, David Bonacina, che ha ricevuto due giornate di squalifica per aver "colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria" nella gara con la Roma. Saranno inevitabili di conseguenza gli aggiustamenti, ma il Toro deve essere pronto alla sfida. "Siamo diventati squadra" ha detto spesso nelle ultime settimane Baldini e sulla squadra il gruppo dovrà far leva per trovare quel qualcosa in più nonostante le assenze.

Leggi anche
Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata
Torino Primavera, resiste il filotto di imbattibilità: quasi 50 giorni senza ko

© RIPRODUZIONE RISERVATA