Torino Primavera, terzo round con il Parma: altro scontro di vertice per i granata

Torino Primavera, con il Parma una squadra che ha tante assenze ma ha imparato a fare gruppo

Baldini sa di dover avere a che fare con numerose assenze non di poco conto contro il Parma e in futuro, ma non ne ha mai fatto un alibi. Siviero fa spesso avanti e indietro dalla prima squadra e a lungo è stato indisponibile per questo motivo, Pellini e Acquah sono entrati stabilmente nel gruppo di Baroni, Perciun è tornato a farvi parte. Quindi è verosimile, sulla base delle scelte delle scorse settimane, che siano assenti. Gabellini è stato convocato per la gara con il Como, ma è sempre stato a disposizione di Baldini in stagione e quindi per lui il discorso potrebbe essere diverso. Si aggiungerà anche un assente certo, David Bonacina, che ha ricevuto due giornate di squalifica per aver "colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria" nella gara con la Roma. Saranno inevitabili di conseguenza gli aggiustamenti, ma il Toro deve essere pronto alla sfida. "Siamo diventati squadra" ha detto spesso nelle ultime settimane Baldini e sulla squadra il gruppo dovrà far leva per trovare quel qualcosa in più nonostante le assenze.