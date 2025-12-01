Torino Primavera, torna la Coppa Italia: chance di rivincita contro il Parma

Torino Primavera, il Parma chiude un cerchio ma resta una sfida molto complicata

Torino e Parma si conoscono, hanno già avuto modo di studiarsi da vicino e di affrontarsi. Era fine settembre, Baldini sedeva sulla panchina granata per la prima volta nelle vesti di nuovo allenatore della Primavera a due giorni dall'arrivo in città. Il Parma era stato ai tempi una delle peggiori squadre da poter incontrare perché rodata, affiatata e piena di qualità come aveva già dimostrato in Primavera 2 e ha continuato a dimostrare nei mesi in Primavera 1. Il campo aveva dato il suo verdetto: 2-0 in favore dei ducali, gol di Tigani e Mikolajewski. Da allora le strade di Torino e Parma si sono divise. I granata di Baldini hanno continuato a faticare come dimostra il continuo oscillare tra zona playout e retrocessione, i crociati hanno dato prova di poter stare in alto e attualmente sono terzi a un solo punto dalla vetta del campionato. La difficoltà della sfida è quindi elevata.