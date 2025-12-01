Torino Primavera, torna la Coppa Italia: chance di rivincita contro il Parma

Torino Primavera, con il Parma una gara da dentro o fuori—
Intanto, si tratta di una gara da dentro o fuori. Il format della Coppa Italia Primavera prevede infatti partite ad eliminazione diretta in gara unica. Il Torino giocherà con il vantaggio territoriale dato dal tabellone, visto che i granata hanno chiuso la scorsa edizione agli ottavi dopo essere passati proprio contro il Parma nel turno precedente, vinto per 1-0 grazie al colpo di testa di Zaia su cross di Cacciamani. Si gioca quindi al Valentino Mazzola di Orbassano, tra le mura amiche della squadra di Baldini. La vincente tra Torino e Parma otterrà un posto agli ottavi di finale di Coppa Italia dove ad attendere c'è una delle teste di serie, il Milan, che sarebbe da affrontare in infrasettimanale il 7 gennaio (possibili variazioni di data e orario rispetto al calendario saranno comunicate successivamente).
