Torino Primavera, torna la Coppa Italia: chance di rivincita contro il Parma

Nella settimana che porta al derby della Mole, alla partita più attesa, il Torino Primavera dovrà prima pensare a un’altra gara e a un’altra competizione: la Coppa Italia. Dopo aver superato i trentaduesimi, la squadra di Baldini è...
Nella settimana che porta al derby della Mole, alla partita più attesa, il Torino Primavera dovrà prima pensare a un'altra gara e a un'altra competizione: la Coppa Italia. Dopo aver superato i trentaduesimi, la squadra di Baldini è attesa allo sbarramento dei sedicesimi di finale dove incontrerà il Parma nella gara in programma martedì 2 dicembre alle 14.30.

Torino e Parma si conoscono, hanno già avuto modo di studiarsi da vicino e di affrontarsi. Era fine settembre, Baldini sedeva sulla panchina granata per la prima volta nelle vesti di nuovo allenatore della Primavera a due giorni dall'arrivo in città. Il Parma era stato ai tempi una delle peggiori squadre da poter incontrare perché rodata, affiatata e piena di qualità come aveva già dimostrato in Primavera 2 e ha continuato a dimostrare nei mesi in Primavera 1. Il campo aveva dato il suo verdetto: 2-0 in favore dei ducali, gol di Tigani e Mikolajewski. Da allora le strade di Torino e Parma si sono divise. I granata di Baldini hanno continuato a faticare come dimostra il continuo oscillare tra zona playout e retrocessione, i crociati hanno dato prova di poter stare in alto e attualmente sono terzi a un solo punto dalla vetta del campionato. La difficoltà della sfida è quindi elevata.

Intanto, si tratta di una gara da dentro o fuori. Il format della Coppa Italia Primavera prevede infatti partite ad eliminazione diretta in gara unica. Il Torino giocherà con il vantaggio territoriale dato dal tabellone, visto che i granata hanno chiuso la scorsa edizione agli ottavi dopo essere passati proprio contro il Parma nel turno precedente, vinto per 1-0 grazie al colpo di testa di Zaia su cross di Cacciamani. Si gioca quindi al Valentino Mazzola di Orbassano, tra le mura amiche della squadra di Baldini. La vincente tra Torino e Parma otterrà un posto agli ottavi di finale di Coppa Italia dove ad attendere c'è una delle teste di serie, il Milan, che sarebbe da affrontare in infrasettimanale il 7 gennaio (possibili variazioni di data e orario rispetto al calendario saranno comunicate successivamente).

