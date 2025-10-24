Torino Primavera, trasferta nella capitale: domani il big match con la Roma

La Primavera granata sta continuando il lungo lavoro su se stessa, intrapreso al seguito di Baldini da ormai un mese. Il tecnico ha chiesto ordine nell'esecuzione delle richieste in campo, nel gioco e nell'atteggiamento. Il Toro non sempre riesce a farlo, ma intanto per la prima volta in stagione ha raccolto due risultati utili consecutivi e aver ottenuto il secondo da doppio svantaggio non era scontato visto che i granata non erano mai riusciti a reagire a parziali così pesanti in questi primi mesi di campionato. Serve comunque qualcosa in più per imprimere una svolta concreta a una classifica da aggiustare visto che il Torino è sedicesimo con un solo punto di margine sulla zona playout. In questa fase delicata la sfida con la Roma è un ostacolo non indifferente. I giallorossi sono in zona playoff al quinto posto, ma appena due lunghezze di distacco dal Genoa capolista e quindi lottano concretamente per la vetta. Zone di classifica opposte per Roma e Torino, punti che pesano allo stesso modo per entrambe.

Torino Primavera, a Roma solo due vittorie negli ultimi otto anni

Presentarsi a Roma non è mai facile per nessuno. Il Toro negli anni ha quasi sempre fatico nella capitale, fortino per i giallorossi. Negli ultimi otto anni i granata sono riusciti a strappare solamente due vittorie in casa giallorossa tra campionato e Coppa Italia. Nei restanti precedenti tre pareggi e cinque sconfitte. Serve un exploit per passare a Roma e nella squadra di Baldini c'è chi sa come si fa. Perciun era presente nell'ultima vittoria granata in trasferta nella capitale nel gennaio 2024 ed era anche stato decisivo tra i marcatori insieme a Njie e Dell'Aquila, ora dovrà trascinare. La priorità resta confermare i progressi dal punto di vista del gioco e dare concretezza. Non è il primo big match che affronta il Toro nella prima tranche di stagione, ma fin qui li ha sempre pagati caro per i troppi errori. La speranza è scrivere un copione diverso.