Torino Primavera, tre clean sheet consecutivi: la difesa cambia passo

Partiamo dai dati. Il Torino ha concesso 32 gol nelle 20 partite di campionato disputate fino a questo momento. I granata sono tra le squadre più permeabili in Primavera 1, fattore negativo consolidatosi in una metà stagione complicata sotto il profilo dei risultati. Da agosto a dicembre solo tre clean sheet, arrivati con le vittorie su Napoli e Cagliari a cui si aggiunge il pari d'andata a reti bianche con il Monza. Diverso è il trend a partire da gennaio. Da quando il campionato è ripreso dopo la sosta invernale, il Torino si è scoperto più solido. Nessuna rete incassata nello scontro diretto con la Cremonese, neanche una nemmeno contro Milan e Monza. Si tratta di un passo avanti deciso. L'inversione di rotta per i granata a livello di risultati è arrivata dopo il derby, a cui hanno fatto seguito altri sei risultati utili consecutivi. In più di un caso però il Toro aveva subito l'amarezza di concedere qualcosa di troppo, vedendo tramutare vittorie più o meno indirizzate in pareggi. Nelle ultime tre partite questo non è successo e la squadra di Baldini ha sofferto davvero poco in generale, senza andare più in affanno.

Torino Primavera, la difesa perde Pellini ma reagisce: Tonica sorprende

Passiamo ora alle circostanze. Intanto, il Torino si è presentato a Monza senza la sua pedina più rappresentativa in difesa: Mattia Pellini. Il difensore granata - unico sempre titolare fino a ieri - infatti è da qualche settimana a pieno servizio di Baroni, si allena in prima squadra e ha raccolto le prime convocazioni tra Serie A e Coppa Italia. Pellini era però sempre tornato da Baldini per le gare di Primavera 1, facendo la spola, cosa che non è stata possibile con il Monza. Il tecnico granata così ha dovuto ridisegnare la difesa lanciando Daniel Tonica, fresco acquisto di mercato. Il moldavo ha disputato una gara attenta, la sua prima da titolare, ed è parso in sintonia con il resto del reparto nonostante sia appena arrivato di fatto a Torino. A lui è stato affiancato Carrascosa, il più giovane tra i difensori ma da agosto punto fermo della linea arretrata. L'intesa è stata buona e potrà essere riproposta nelle prossime partite, a maggior ragione nel caso in cui Pellini non sia disponibile. Stessa conformazione invece ma nuove risposte dai terzini: Zaia e Kugyela sono stati tra i più propositivi a Monza, senza trascurare la fase di contenimento quando richiesto. Il reparto sembra insomma aver trovato il suo baricentro, sarà fondamentale farne tesoro in vista del trittico ad alto tasso di difficoltà con cui il Torino dovrà fare i conti nelle prossime settimane: Roma, Fiorentina e Parma sono alle porte e lì la difesa sarà cruciale.