Torino Primavera, Michael Zeppieri è un nuovo giocatore granata: la formula

Arriva un rinforzo dell'ultima ora per il Torino Primavera. Si aggiunge alla rosa a disposizione di Christian Fioratti un nuovo attaccante: Michael Zeppieri. Nato a Torino nel 2006, Zeppieri ha iniziato a giocare fin da bambino per poi proseguire la filiera nel Vaughan Azzurri in Canada. L'approdo in Italia nell'ottobre del 2022 per volere del Pescara. Già in quell'anno Zeppieri trova da sottoleva le prime presenze in Primavera 2, 16 complessivamente con 2 gol all'attivo. Il percorso con la maglia del Pescare prosegue: nel campionato 2023-2024 l'impiego aumenta sensibilmente e anche il fatturato in termini di gol, 13 in 25 presenze; nella scorsa stagione 5 in 19. Da oggi Zeppieri inizia un nuovo capitolo, in maglia granata. La formula del trasferimento dell'attaccante è a titolo temporaneo.