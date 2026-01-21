Torino Primavera, undici giorni di fuoco: in apertura l’infrasettimanale con la Roma

La Roma vuole punti per consolidare la vetta, il Torino ha la possibilità di tentare l'aggancio alla salvezza diretta: i temi del match

Irene Nicola Redattore 21 gennaio - 12:10

"Li ho visti bene, molto determinati a fare bene in questo girone di ritorno". Così ha inquadrato la Primavera il presidente granata Urbano Cairo, in tribuna per la partita con il Monza nella giornata di sabato e poi a colloquio con squadra e Ludergnani. Il campo sta confermando queste sensazioni per quanto fatto vedere da inizio gennaio, mese in cui il Toro è tornato a fare risultati. Ora però arrivano undici giorni di vero e proprio fuoco, dove la difficoltà sarà altissima. Si parte in infrasettimanale: domani, giovedì 22 gennaio alle ore 14, la Roma sarà ospite a Orbassano. Poi a distanza ravvicinata Fiorentina e Parma.

Torino Primavera, la Roma è la prima big da affrontare nel girone di ritorno — La partita con la Roma si presenta da sé. I giallorossi sono una squadra che di anno in anno ha il merito di riuscire a confermarsi come pretendente nella lotta scudetto, dove i granata erano tornati a inserirsi fino a due anni fa. Il percorso nell'attuale campionato ha confermato i valori della Roma, che attualmente è capolista a quota 36 punti. Il Toro, fermo a 19, ha avuto tutt'altre difficoltà, da cui si sta riprendendo, ma è ancora in cerca di respiro per togliersi dalla zona playout. Ciò che accomuna le due formazioni è l'urgenza del bottino pieno. Ai giallorossi serve perché il solo punto di margine su Fiorentina e Cesena non garantisce stabilità al comando; per i granata sarebbe invece vitale perché, a seconda di come si comporterà la Lazio nello scontro salvezza con la Cremonese, i tre punti potrebbero valere l'aggancio alla zona franca. Calcoli che saranno da fare eventualmente a gioco fermo.

Torino Primavera, la Roma è la prima big da affrontare nel girone di ritorno — Sulla carta la partita ha una favorita indubbia, eppure il Torino è pronto a vendere cara la pelle perché tante cose sono cambiate dal girone d'andata e ora i granata vogliono dimostrare di valere più di quello che la classifica dice. "Un mese fa non ce la giocavamo con queste squadre, ora ce la giochiamo - ha affermato Baldini a caldo dopo la partita con il Monza, alzando l'asticella - Non firmo per il pari e questa convinzione me la danno i ragazzi". Testa alta quindi perché la classifica dice una cosa ma il campo può dirne un'altra. Le dichiarazioni del tecnico granata d'altronde testimoniano la fiducia in un gruppo che sta crescendo, nelle intese e nel gioco. "Siamo diventati tosti" dice sempre Baldini ed è ciò che chiederà alla squadra di dimostrare ancora sfidando la Roma a viso aperto. In trasferta si era imposta l'attuale capolista per 2-0, in casa il verdetto è da scrivere. Per il Toro c'è anche qualche precedente da riscattare: nessuna vittoria in casa nello scontro con i giallorossi da settembre 2019.