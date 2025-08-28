Torino Primavera, venti giorni dopo il Mamma e Papà Cairo c’è ancora l’Atalanta

Torino e Atalanta si ritrovano dopo essersi studiate ad agosto, l'anticipo venerdì

Irene Nicola Redattore 28 agosto - 17:32

Venti giorni dopo, è ancora tempo di Atalanta-Torino. Le due formazioni Primavera si erano già studiate nel corso del Memorial Mamma e Papà Cairo per poi affrontarsi nella finale valsa il terzo trofeo consecutivo al Toro, ora si rivedranno per il primo dei due incroci previsti dal campionato. Si parte da Bergamo, casa della Dea, nell'anticipo del venerdì, in programma domani alle ore 16.

Torino Primavera, a Bergamo fortune alterne negli anni — Il campo dell'Atalanta ha portato al Torino fortune alterne. C'è stato un periodo in cui i granata hanno faticato enormemente a Bergamo, dal 2017 al 2022, dove il massimo risultato è stato un pareggio. Negli ultimi tempi invece la ruota è girata e il Toro ha messo in difficoltà più volte la Dea nel suo fortino. Dal 2022 fino allo scorsa stagione i granata hanno sempre strappato punti in trasferta con uno score di due vittorie e un pareggio. L'ultimo successo, a settembre di un anno fa, con il risultato di 3-1: Gabellini, Acar e Franzoni a timbrare il risultato. Quello più recente, come dicevamo, anche se non in gara ufficiale, è la finale del Mamma e Papà Cairo, vinta per 2-1 grazie a un gran gol dalla distanza di Ferraris.

Torino Primavera, con l'Atalanta è già scontro di classifica — Torino e Atalanta si presentano allo scontro diretto dopo le prime due giornate di campionato. La classifica, per quanto indicativa così presto nel torneo, vede al momento la Dea al settimo posto e i granata di Fioratti al nono. Per il Toro è arrivata la sconfitta all'esordio con la Fiorentina e poi la vittoria contro il Napoli tra le mura amiche. L'Atalanta invece non è andata oltre il pari con il Verona in una gara terminata in nove, poi il successo nel big match contro la Roma. Nella sfida tra granata e nerazzurri, il Toro farà ancora a meno dello squalificato Carrascosa, ma nessun'altra sanzione è arrivata contro il Napoli. L'Atalanta ritroverà invece i due assenti per squalifica contro la Roma, Leandri e Gariani. Il successo per entrambe le formazioni può valere un balzo. I granata con tre punti supererebbero proprio la Dea in classifica e continuerebbero a guardare in avanti; i bergamaschi hanno nel mirino potenzialmente l'attacco alla vetta del Frosinone.