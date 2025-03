Torino Primavera, verso il derby: i possibili protagonisti sponda granata

Dalla fine della sessione invernale, il Torino ha ridisegnato il proprio modo di disporsi in campo passando dal 3-5-2 impiegato nella prima parte di stagione a un'alternanza tra 4-2-3-1 e 4-4-2. Il passaggio ha in alcuni casi confermato le gerarchie già esistenti, ma ne ha anche proposte altre. Intanto è cambiata la guida in porta con Siviero che ha preso il posto di Plaia da inizio febbraio, qualora così fosse anche contro la Juventus sarebbe il primo derby in maglia granata per il portiere scuola Vicenza. Nel reparto arretrato la certezza principale riguarda la fascia sinistra con Krzyzanowski chiamato a dare spinta: il polacco è la principale risorsa in termini di assist per la Primavera di Tufano, che di lui non si è praticamente mai privato. A destra è atteso in termini di leadership Marchioro , classe 2005: archiviato l'infortunio, è stato speso con costanza aumentando di volta in volta il minutaggio. In mezzo potrebbe esserci più incertezza: Olsson e Mullen sono stati più spesso la coppia di centrali ultimamente, ma i cinque gol subiti contro il Verona potrebbero anche far propendere per il rilancio di Mendes.

Torino Primavera, in mediana Dalla Vecchia-Djalo le certezze. Gabellini il leader d'attacco

Per quanto riguarda il centrocampo, i principali indiziati a essere protagonisti sono due: Dalla Vecchia e Djalo. Da febbraio in poi hanno sempre formato la coppia titolare, salvo chiamata di Vanoli per il capitano granata. Entrambi, classe 2005, hanno più esperienza rispetto ad altri compagni di reparto data dall'età e da loro è chiesto il cambio passo che il Toro tanto cerca nel creare una manovra più fluida per quanto riguarda Djalo e negli inserimenti per Dalla Vecchia. Sugli esterni Tufano dovrebbe disporre di più carte: Jatta potrebbe assaporare il primo derby, a sinistra ampia concorrenza con Perciun, Acar e Cacciamani. In attacco la certezza non può che essere Gabellini: anche quando non ha trovato la via del gol, l'ex Cesena ha dimostrato di essere un trascinatore. All'andata non era presente per via della chiamata di Vanoli in occasione della trasferta sarda contro il Cagliari, al ritorno è tra i protagonisti annunciati e, salvo sorprese, dovrebbe essere ancora lui a guidare l'attacco, verosimilmente con Franzoni come successo nell'ultimo periodo.