Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor giovanili news primavera UFFICIALE – Christian Fioratti non è più l’allenatore del Torino Primavera

primavera

UFFICIALE – Christian Fioratti non è più l’allenatore del Torino Primavera

UFFICIALE – Christian Fioratti non è più l’allenatore del Torino Primavera - immagine 1
Il comunicato di conferma sulla notizia circolata nelle scorse ore
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

La notizia era già circolata nel primo pomeriggio odierno, mercoledì 24 settembre, ora è arrivata la conferma ufficiale: Christian Fioratti non è più l'allenatore del Torino Primavera. L'ormai ex tecnico granata saluta dopo due stralci di stagione alla guida dell'Under 20. Era stato scelto per il post Tufano nello scorso marzo, togliendo lo spettro della zona playout in avvicinamento dopo un periodo negativo in termini di risultati. Confermato a inizio della nuova stagione sportiva nel segno della continuità, Fioratti è all'addio dopo un avvio di campionato negativo con 1 sola vittoria a fronte di 4 sconfitte. A renderne conto la nota con cui il Torino ha annunciato il nuovo tecnico, Francesco Baldini. Al termine della nota le parole su Fioratti: "La Società saluta e ringrazia Christian Fioratti, il suo vice Giuseppe Sangregorio e il collaboratore tecnico Giorgio Cornelj per il lavoro svolto nella loro esperienza al Toro". 

Leggi anche
UFFICIALE – Francesco Baldini è il nuovo tecnico del Torino Primavera
Under 18, prima vittoria nel recupero contro il Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA