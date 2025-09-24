La notizia era già circolata nel primo pomeriggio odierno, mercoledì 24 settembre, ora è arrivata la conferma ufficiale: Christian Fioratti non è più l'allenatore del Torino Primavera. L'ormai ex tecnico granata saluta dopo due stralci di stagione alla guida dell'Under 20. Era stato scelto per il post Tufano nello scorso marzo, togliendo lo spettro della zona playout in avvicinamento dopo un periodo negativo in termini di risultati. Confermato a inizio della nuova stagione sportiva nel segno della continuità, Fioratti è all'addio dopo un avvio di campionato negativo con 1 sola vittoria a fronte di 4 sconfitte. A renderne conto la nota con cui il Torino ha annunciato il nuovo tecnico, Francesco Baldini. Al termine della nota le parole su Fioratti: "La Società saluta e ringrazia Christian Fioratti, il suo vice Giuseppe Sangregorio e il collaboratore tecnico Giorgio Cornelj per il lavoro svolto nella loro esperienza al Toro".