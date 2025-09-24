UFFICIALE – Francesco Baldini è il nuovo tecnico del Torino Primavera

Francesco Baldini è il nuovo allenatore della Primavera granata. A confermarlo, dopo le anticipazioni nel primo pomeriggio in seguito alla panchina saltata di Fioratti, è il il club granata tramite comunicato ufficiale. Baldini torna alla guida di una squadra giovanile per la terza esperienza al timone di una Primavera. Nel suo presente ora c'è il Toro dopo aver già assunto in passato il timone di Bologna (stagione 2012-2013) e Juventus (stagione 2018-2019). A livello giovanile di rilievo anche l'esperienza alla Roma in Under 17 durante il campionato 2017-2018, chiuso con tricolore e supercoppa in bacheca. L'ultima panchina in prima squadra alla Spal, salvata sul campo prima del fallimento. Di seguito il comunicato ufficiale del Torino.

Il comunicato ufficiale

Il Torino Football Club comunica che il nuovo allenatore della formazione Primavera è Francesco Baldini. L’allenatore sarà coadiuvato dal vice Luciano Mularoni e dal collaboratore Claiton Dos Santos Machado. Tutto il Torino FC accoglie Baldini e il suo staff con il più cordiale benvenuto: “Buon lavoro e Sempre Forza Toro!” La Società saluta e ringrazia Christian Fioratti, il suo vice Giuseppe Sangregorio e il collaboratore tecnico Giorgio Cornelj per il lavoro svolto nella loro esperienza al Toro.