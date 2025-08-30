Calciomercato, a Torino un altro 2009: ufficiale l’arrivo di Matej Houser

Ora è ufficiale. Continua il calciomercato del Settore giovanile granata ed è un altro classe 2009 ad approdare a Torino. Si tratta di un difensore, Matej Houser, cresciuto nelle giovanili del Viktoria Plzen. Il contratto del giovane difensore ceco, di anni 16, è stato depositato in Lega Serie A. Trasferimento a titolo definitivo.