1 di 6 Prossima scheda 1 di 6

IL WEEKEND

Ancora un Toro a due facce nel fine settimana. La copertina se la prende di diritto l'Under 16, che regala una gioia nel derby ai tifosi granata e conquista la vetta del proprio girone scavalcando proprio la rivale di sempre. Gioca una buona stracittadina anche l'Under 15, sconfitta però in extremis di misura dopo una gara rimasta a lungo ferma sulla perfetta parità. Se nel biennio Giovanissimi c'è tanto di positivo, a prescindere dai risultati, nel biennio Allievi la situazione resta complicata. L'Under 18 incassa la quarta sconfitta consecutiva perdendo anche contro l'Atalanta e naviga a metà classifica, l'Under 17 cade con il Cesena e resta nei bassifondi in attesa ancora della prima vittoria. Di seguito i risultati, le partite e le classifiche di tutte le partite, annata per annata.

1 di 6 Prossima scheda 1 di 6