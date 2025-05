Europei Under 17, Luongo brilla con l’Italia: assist contro la Repubblica Ceca

Luongo è stato subito scelto tra i titolari per la prima gara europea in Albania, il granata ripaga con un assist per il secondo gol e una prestazione generosa

Irene Nicola Redattore 20 maggio 2025 (modifica il 20 maggio 2025 | 22:30)

C'è anche un po' di granata nell'Italia Under 17 che in Albania ha esordito nella fase finale degli Europei di categoria. Andrea Luongo ha raccolto la convocazione azzurra confermandosi, senza sorpresa per qualità individuale e bontà della stagione disputata al Toro, un punto fermo della nazionale. La conferma è arrivata nella prima gara della fase finale, con la Repubblica Ceca, dove Luongo è stato tra i protagonisti.

Italia-Repubblica Ceca, Luongo firma l'assist del 2-0 a fine primo tempo — Il ct Massimiliano Favo sceglie il 4-3-1-2 per la gara d'esordio della fase finale. Luongo è stato subito selezionato tra i titolari e schierato nel suo ruolo naturale, quello di trequartista. La gara con la Repubblica Ceca non è semplice in avvio. In un primo tempo molto bloccato, in cui i cechi sono bravi a intercettare gli spazi in cui gli azzurrini tentano di muoversi, le iniziative dell'Italia diventano macchinose. Alla nazionale di Favo serve pazienza, così anche a Luongo che cresce sul finale di primo tempo e inizia a trovare più movimento con e senza palla. Nel mentre l'Italia si sblocca e al 39' trova il vantaggio quando Inacio controlla sotto porta il traversone a scendere di Steffanoni e insacca il pallone in porta. Due giri d'orologio dopo è Luongo a diventare ispiratore, sfruttando il momento positivo. L'11 azzurro si allarga a sinistra sulla trequarti, avendo trovato sbarrata la via centrale, e fa bene perché ha tutto lo spazio per alzare la testa e disegnare un cross al bacio per il colpo di testa di Arena. 2-0 a fine primo tempo.

Italia-Repubblica Ceca, Luongo e compagni si portano in vetta — Alla ripresa, Luongo è ancora confermato. Il trequartista granata è tra i più attivi insieme a Comotto e Steffanoni nelle prime battute. La Repubblica Ceca soffre le iniziative dei tre azzurri, ma non si fa sorprendere e approfitta di un attimo in cui l'Italia spegne la luce per affondare il colpo con Srb che riceve palla al limite dell'area a difesa mal organizzata e sigla il 2-1. La partita si assesta con gli azzurri che diventano più stanchi, Favo allora inserisce nuove forze per evitare scossoni. Il ct non si priva di Luongo, che resta in campo ma cambia posizione in campo al 68' arretrando come mezz'ala sinistra e lasciando la trequarti a Maccaroni. Dopo aver speso tanto, il fantasista granata ha iniziato ad accusare le fatiche. All'82' si è infatti accasciato a terra per i crampi, situazione che però si risolve quasi subito con Luongo che viene soccorso dallo staff medico ma poi si rialza e resta in campo, pur affaticato, per il finale. La partita termina sul 2-1 con qualche sofferenza. I tre punti con la Repubblica Ceca sono un'ottima notizia per l'Italia, inserita nel girone B con Inghilterra e Belgio. Gli azzurrini fanno il proprio e si portano a quota 3, staccando di due lunghezze Inghilterra e Belgio, che si sono spartite i punti in palio dopo l'1-1 nello scontro diretto. Per proseguire la corsa al titolo serve arrivare tra le prime due, ciò garantirebbe un pass per la semifinale europea insieme alle due migliori del girone A.

Europei U17, il tabellino di Italia-Repubblica Ceca — ITALIA-REPUBBLICA CECA 2-1

Marcatori: 39' Inacio (I), 42' Arena (I), 53' Srb (R)

ITALIA (4-3-1-2): Nava; Iddrisa, Bovio, Borasio (28' De Paoli), Giani (58' Mambuku); Prisco (68' Baralla), Comotto (68' Maccaroni), Steffanoni; Luongo; Inacio, Arena (68' Campaniello). Allenatore: Favo

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kuchai; Topic, Kovar, Barcot, Vanek (86' Capka); Skubala (46' Palascak), Sochurek; Potmesil (81' Zeman), Cizek, Zajac (46' Srb); Tomek. Allenatore: Drsek

Ammoniti: 61' De Paoli (I), 77' Topic (R)