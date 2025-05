Europei Under 17, Luongo incanta con l’Italia: gol, assist e una prova da leader

Italia in semifinale, Luongo protagonista assoluto: non si ferma più

Irene Nicola Redattore 23 maggio 2025 (modifica il 23 maggio 2025 | 23:15)

Due su due da titolare, due su due da protagonista. Forse nemmeno la parola protagonista rende giustizia alla prestazione di Andrea Luongo con la maglia dell'Italia, perché il talentino granata fa davvero il bello e il cattivo tempo. Luongo entra in tre azioni su quattro nella gara contro l'Inghilterra, con tanto di ciliegina sulla torta, ovvero il gol su punizione del 4-2 finale. Tre punti e qualificazione alla semifinale per gli Azzurrini.

Italia-Inghilterra, Luongo batte il corner da cui nasce il secondo gol azzurro — Il ct Favo conferma il 4-3-1-2 anche per la seconda sfida della fase finale degli Europei, quella contro l'Inghilterra. L'ottima e generosa prestazione di Luongo all'esordio contro la Repubblica Ceca è valsa la conferma per il 10 granata, di nuovo nell'undici titolare. Questa volta Luongo non parte dietro alle punte, ma scala come mezz'ala sinistra a centrocampo (ruolo che aveva ricoperto nella seconda parte di gara al debutto). L'inizio è molto propositivo sia per l'Italia che per il giocatore del Toro. Al 10' Inacio conquista e realizza il rigore dell'1-0, subito dopo Luongo prova a inquadrare la porta senza riuscirci. L'Inghilterra reagisce e pareggia i conti al 23' con Rodriguez. La gara si accende sul finale di primo tempo. Il guizzo per trovare un nuovo spunto e riportarsi con il muso in avanti arriva, come con la Repubblica Ceca, con Luongo. Gli azzurrini conquistano un corner, Luongo va in battuta e pesca con un traversone al bacio De Paoli, che aggancia e calcia venendo prima murato ma trovando poi la via del gol sulla ribattuta. 2-1. Prima del duplice fischio c'è ancora tempo per un paio di conclusioni di Luongo, che non sfondano.

Italia-Inghilterra, per Luongo ancora un assist e poi il sigillo personale — Alla ripresa Luongo riparte da dove era rimasto, servendo un cioccolatino per Campaniello su cui si oppone Porter. La chance dell'Italia sembra poter dare la svolta decisiva, ma è in quel momento che l'Inghilterra trova lo spunto del 2-2 sempre con Rodriguez. Favo inizia a cambiare qualcosa nella formazione, perché i tre punti valgono la certezza di semifinale con 90' di anticipo e bisogna provare a prenderli a tutti i costi. Anche Luongo lo sa e continua a insistere insieme ai compagni, con conclusioni a più riprese ma bloccate. Il muro di Porter non va giù, Luongo però ha più frecce al suo arco e lo dimostra ancora al 67'. Discesa degli azzurrini sulla destra, il trequartista granata la segue sul fronte opposto e riceve palla nei pressi della linea di porta: alza la testa, cross preciso preciso che Campaniello di testa deve solo insaccare in porta. Applausi per il granata, che ha ancora un conto in sospeso in una partita dove ha fatto bello e cattivo tempo: il sigillo personale. L'occasione arriva al 77' con una punizione dal limite dell'area, in posizione defilata. In battuta va Luongo, che opta per il colpo da biliardo: il pallone si alza nella prima parte di traiettoria, poi rimbalza sull'altezza del dischetto e si insacca nell'angolino basso alla sinistra di Porter, che nulla può. 4-2, giochi chiusi. Luongo esce poi all'89', dopo aver dato tutto e senza più nulla da chiedere. L'Italia vince, si issa a quota 6 e raggiunge le semifinali degli Europei.

Under 17, il tabellino di Italia-Inghilterra — ITALIA-INGHILTERRA 4-2

Marcatori: 10' rig. Inacio (It), 23' Rodriguez (In), 37' De Paoli (It), 49' Rodriguez (In), 67' Campaniello (It), 77' Luongo (It)

ITALIA (4-3-1-2): Nava; Iddrisa, Bovio, De Paoli, Mambuku; Steffanoni, Baralla, Luongo (89' Prisco); Inacio (80' Pavesi); Arena (58' Elimoghale), Campaniello (89' Zanaga). Ct: Favo

INGHILTERRA (4-4-2): Porter; Byfield, Hardy, Braithwaite, Benamar; Burrowes (70' McAidoo), Ridgeon, Page (76' Gray), Ngumoha (64' Heskey); Dowman (70' Gorman), Rodriguez. Ct: Ryan

Ammoniti: 20' Baralla (It), 26' Mambuku (It), 42' Inacio (It), 75' Ridgeon (In), 88' Rodriguez (It), 95' Gray (In), Giani (It)