Giovanili, dieci granata in nazionale: il programma completo

Amichevoli, raduni e qualificazioni: gli impegni dei giocatori del vivaio granata

Irene Nicola Redattore 7 ottobre - 18:16

Tempo di Nazionali anche per quanto riguarda il Settore giovanile. Il Torino ha ricevuto la chiamata per dieci dei suoi giocatori del vivaio, pronti a lasciare momentaneamente la divisa granata per vestire quella del proprio paese. La Primavera si ferma del tutto, le categorie inferiore proseguiranno i propri impegni a meno che non venga chiesto un rinvio. Scopriamo chi sono e quali impegni dovranno affrontare.

Nazionale maggiore, Perciun raggiunge la Moldavia: amichevoli e qualificazioni per i Mondiali — Sergiu Perciun è stato convocato dalla sua Moldavia per la sosta di ottobre. Il numero 10 della Primavera di Baldini inizierà la parentesi internazionale con l'amichevole contro la Roma, in programma a Bucarest il 9 ottobre. Dopo il test match, sarà già tempo di pensare agli impegni ufficiali. Perciun infatti è stato selezionato anche per partecipare alle qualificazioni ai Mondiali 2026. La Moldavia, inserita nel gruppo I, lo stesso dell'Italia, se la dovrà vedere contro l'Estonia. La nazionale di Perciun è quinta e ultima nel girone, l'Estonia la precede con 3 punti all'attivo. A settembre il trequartista granata era già stato chiamato e aveva dato il suo contributo dalla panchina nei finali di gara. Da capire se avrà la possibilità di ritagliarsi ancora più spazio tra i grandi.

Under 21, Reynheim vuole ancora stupire con le Isole Faroe — C'è attesa per David Reynheim e per le Isole Faroe. L'attaccante granata, 17enne, è uno dei volti noti in patria e sta bruciando le tappe. Convocato a settembre da sottoleva in Under 21 per il secondo round di qualificazioni agli Europei di categoria, Reynheim aveva stupito rivelandosi decisivo per atteggiamento e per rendimento nelle due gare vinte contro Islanda e Lussemburgo, con tanto di gol da tre punti contro la seconda formazione. Ora per le Isole Faroe arrivano le sfide più complicate: la Francia venerdì 10 ottobre alle 18.00, poi la Svizzera martedì 14 alle ore 19.00. Reynheim e compagni sono consapevoli di trovarsi contro squadre molto attrezzate, soprattutto la corazzata Francia, ma sull'onda dell'entusiasmo proveranno a stupire con l'intento di continuare a far bene.

Under 19, Kirilov e Kugyela scaldano i motori in vista delle qualificazioni agli Europei. Cekrezi sottoleva per l'Albania — Solo amichevoli preparatorie alle qualificazioni per gli Europei per quanto riguarda i due convocati Under 19 granata, entrambi habitué. Martin Kirilov torna a vestire la maglia della Finlandia dopo la sosta positiva di settembre e mira a confermarsi. L'occasione per farlo saranno le due amichevoli contro la Slovacchia, in programma venerdì 10 ottobre e lunedì 13. "Possiamo fare ancora meglio in attacco" ha spiegato il ct Lundberg, più soddisfatto invece del livello raggiunto nella fase difensiva. Kirilov aveva già segnato contro la Svizzera nell'ultima partita con la casacca della Finlandia, ora potrà farsi vedere nuovamente tra i giocatori con maggior smalto offensivo. Zalan Kugyela scenderà invece in campo per l'Ungheria per disputare come il compagno in granata due test match ma contro la Grecia, nelle gare in programma giovedì 9 e domenica 12 ottobre. Kugyela sta pian piano trovando il suo spazio in Primavera ed è al vaglio di Baldini, che fin qui lo ha testato in più posizioni tra centrocampo e trequarti. Con l'Ungheria la possibilità di mettere altro minutaggio nelle gambe e trovare ulteriore fiducia. L'ultima granata a raggiungere una Nazionale Under 19 è Lucas Cekrezi, terzino classe 2008 chiamato dall'Albania. Da tempo inserito nel giro delle chiamate internazionali, Cekrezi avrà l'occasione di farsi vedere nelle due amichevoli contro l'Irlanda da sottoleva, nelle gare del 10 e 12 ottobre ritroverà l'ex compagno granata Sheji.

Under 18, Cereser e Luongo alle prese con il doppio test match all'Austria — Ancora al lavoro la selezione Under 18 dell'Italia. Gli azzurrini del ct Favo saranno impegnati in questa sosta con una doppia amichevole contro l'Austria. L'Italia volerà a Vienna dove si terranno i due impegni nelle giornate di giovedì 9, alle 17.30, e di domenica 12 ottobre, alle 11.00. Sia Cereser che Luongo sono abituati alle chiamate azzurre, ogni opportunità tuttavia è un'occasione per far vedere la propria crescita. Il portiere granata è il titolare di riferimento dell'Under 18 e sta anche svolgendo il compito di secondo di Santer (compatibilmente con il doppio impegno) in Primavera. Dopo aver giocato nell'ultima sosta la partita contro la Corea del Sud, Cereser cerca nuovo minutaggio in competizione con Nava della Juventus. Luongo si è ritagliato uno spazio importante spesso e volentieri, l'obiettivo per il trequartista granata impiegato da sottoleva in Primavera è continuare a dimostrare di meritarlo.

Under 17, Juhasz raggiunge il raduno dell'Ungheria. Boulifi, due amichevoli con la Giordania. Pierro con l'Albania — Gli ultimi granata convocati in Nazionale sono tre Under 17. In preparazione al turno 1 degli Europei di categoria, Martin Juhasz, centrocampista prelevato dal Vasas in estate e ancora in attesa di esordio in maglia granata, raggiungerà l'Ungheria per il raduno di Telki. Lì la selezione ungherese lavorerà unitamente con l'obiettivo di farsi trovare pronta il più possibile quando sarà il momento di pensare agli impegni ufficiali. Youssef Boulifi invece si aggregherà alla Tunisia per due test match contro la Giordania, in programma il 10 e il 13 ottobre. Anche per lui c'è l'opportunità di mettersi in mostra nelle gerarchie. Infine Dennis Pierro, difensore centrale di nazionalità albanese. Due impegni anche per il classe 2009, alle prese con le ultime amichevole prima delle qualificazioni agli Europei: l'avversario è la Slovenia, sfida doppia il 9 e il 10 ottobre.

Nazionali, il programma completo dei granata — GIOVEDÌ 9 OTTOBRE

11.00 - U17: Albania-Slovenia - Pierro

13.30 - U19: Ungheria-Grecia - Kugyela

17.30 - U18: Austria-Italia - Cereser, Luongo

21.00 - Romania-Moldavia - Perciun

VENERDÌ 10 OTTOBRE

11.00 - U17: Albania-Slovenia - Pierro

11.00 - U19: Albania-Irlanda del Nord - Cekrezi

17.00 - U19: Slovacchia-Finlandia - Kirilov

18.00 - U21: Isole Faroe-Francia - Reynheim

U17: Tunisia-Giordania - Boulifi

DOMENICA 12 OTTOBRE

11.00 - U18: Austria-Italia - Cereser, Luongo

11.00 - U19: Albania-Irlanda del Nord - Cekrezi

15.00 - U19: Ungheria-Grecia - Kugyela

LUNEDÌ 13 OTTOBRE

12.00 - U19: Slovacchia-Finlandia - Kirilov

U17: Tunisia-Giordania - Boulifi

MARTEDÌ 14 OTTOBRE

19.00 - U21: Isole Faroe- Svizzera - Reynheim

21.00 - Romania-Moldavia - Perciun