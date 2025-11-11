Giovanili, otto granata in nazionale: il programma

Sergiu Perciun è da tempo parte integrante della nazionale maggiore della Moldavia con cui sta disputando le qualificazioni per i prossimi Mondiali. Ora è tempo di affrontare l'ultima tranche di gare, quella che decreterà ufficialmente chi passa direttamente alla rassegna, chi andrà agli spareggi e chi invece sarà eliminato. La Moldavia è ultima e non ha possibilità di recuperare il gap in classifica, ma è squadra avvezza a trappole. Perciun scenderà in campo contro l'Italia di Gattuso giovedì e poi domenica contro Israele. Il 10 della Primavera di Baldini è sempre stato impiegato in maglia moldava ed è uno dei giovani più inseriti nella sua nazionale, dove ha anche sperimentato a livello di ruolo rispetto al suo classico posizionamento da trequartista a lungo adottato anche al Toro. La sosta può quindi fornire anche indicazioni interessanti in ottica rientro sotto la Mole.

Under 19, tempo di qualificazioni europee per quattro Primavera: Kirilov, Kugyela, Reynheim e Cekrezi

Per tanti la sosta di ottobre aveva rappresentato uno step amichevole in vista delle partite ufficiali che si sarebbero poi svolte a novembre, le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Le nazionali sono state divise in gruppi: le prime due squadre di ogni girone, insieme alla miglior terza, si uniranno alla testa di serie Spagna nel sorteggio del turno élite il 10 dicembre. Quattro i granata attesi in campo. Kirilov è stato chiamato senza nessuna sorpresa dalla Finlandia, di cui è un punto fermo da tempo. Il centrocampista offensivo granata è stato inserito nel gruppo con Andorra, Islanda e Romania. Le affronterà tutte e tre in questa sosta: mercoledì l'Islanda, sabato la Romania e martedì prossimo Andorra. Il finlandese è reduce da amichevoli positive con la Finlandia in cui spesso è stato decisivo anche alla voce gol e vuole confermarsi nel momento che conta. Altri due giocatori della Primavera saranno invece avversari sul palcoscenico internazionale. Kugyela rappresenterà la sua Ungheria alle qualificazioni nelle tre partite contro le avversarie del girone Bulgaria, Isole Faroe e Francia. Il giocatore granata è tra le certezze della sua nazionale e quindi c'è da attendersi che sia protagonista in ruolo diverso rispetto alla Primavera dove è stato adattato a esterno di centrocampo rispetto al più usuale impiego tra le linee. Tra gli avversari Kugyela incontrerà Reynheim, attaccante delle Isole Faroe. La prima punta dell'Under 18 granata ha giocato da sottoleva le ultime soste con l'Under 21 disputando le qualificazioni europee di categoria con i più grandi, ora scenderà in Under 19 per lo stesso meccanismo di selezione e andrà attenzionato visto l'impatto avuto nella categoria superiore. L'ultimo giocatore in campo per le qualificazioni sarà Lucas Cekrezi, rappresentante dell'Albania con cui sfiderà Ucraina, Slovenia e Montenegro. Il terzino destro granata, parte dell'Under 18 di Vegliato, rientra nel giro della nazionale fin dai primi anni di Settore giovanile e ormai ne è diventata una delle certezze. La posta in palio si alza e con essa la possibilità di essere trascinatori.