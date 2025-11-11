Tempo di Nazionali anche per quanto riguarda il Settore giovanile maschile granata. Otto giocatori del vivaio del Torino chiamati dalle rispettive selezioni si preparano a lasciare l'ombra della Mole per gli impegni internazionali. Si ferma il campionato Primavera, proseguiranno invece i campionati dall'Under 18 all'Under 15 con la possibilità di chiedere il rinvio in caso di uno o più calciatori impegnati con il proprio paese e quindi indisponibili ai club. Di seguito tutte le partite e il loro calendario.
Giovanili, otto granata in nazionale: il programma
Nazionali maggiori, Perciun raggiunge la Moldavia per le sfide a Italia e Israele—
Sergiu Perciun è da tempo parte integrante della nazionale maggiore della Moldavia con cui sta disputando le qualificazioni per i prossimi Mondiali. Ora è tempo di affrontare l'ultima tranche di gare, quella che decreterà ufficialmente chi passa direttamente alla rassegna, chi andrà agli spareggi e chi invece sarà eliminato. La Moldavia è ultima e non ha possibilità di recuperare il gap in classifica, ma è squadra avvezza a trappole. Perciun scenderà in campo contro l'Italia di Gattuso giovedì e poi domenica contro Israele. Il 10 della Primavera di Baldini è sempre stato impiegato in maglia moldava ed è uno dei giovani più inseriti nella sua nazionale, dove ha anche sperimentato a livello di ruolo rispetto al suo classico posizionamento da trequartista a lungo adottato anche al Toro. La sosta può quindi fornire anche indicazioni interessanti in ottica rientro sotto la Mole.
Under 20, Siviero torna con l'Italia per due amichevoli—
Lapo Siviero torna a vestire la maglia dell'Italia. Dopo aver vissuto in azzurro l'esperienza del Mondiale in Cile, il portiere della Primavera granata - reduce da qualche settimana in prima squadra post infortunio di Israel nelle vesti di terzo portiere - è pronto a rimettersi i guantoni. Questa volta gli impegni con l'Italia sono solo amichevoli, ma sono comunque un'occasione per farsi vedere in due scontri di prestigio. La selezione del ct Nunziata scenderà in campo venerdì la sfida al Portogallo in programma allo stadio "Torquato Bresciani" di Viareggio, poi prenderà il volo verso la Spagna per affrontare lunedì la Germania.
Under 19, tempo di qualificazioni europee per quattro Primavera: Kirilov, Kugyela, Reynheim e Cekrezi—
Per tanti la sosta di ottobre aveva rappresentato uno step amichevole in vista delle partite ufficiali che si sarebbero poi svolte a novembre, le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Le nazionali sono state divise in gruppi: le prime due squadre di ogni girone, insieme alla miglior terza, si uniranno alla testa di serie Spagna nel sorteggio del turno élite il 10 dicembre. Quattro i granata attesi in campo. Kirilov è stato chiamato senza nessuna sorpresa dalla Finlandia, di cui è un punto fermo da tempo. Il centrocampista offensivo granata è stato inserito nel gruppo con Andorra, Islanda e Romania. Le affronterà tutte e tre in questa sosta: mercoledì l'Islanda, sabato la Romania e martedì prossimo Andorra. Il finlandese è reduce da amichevoli positive con la Finlandia in cui spesso è stato decisivo anche alla voce gol e vuole confermarsi nel momento che conta. Altri due giocatori della Primavera saranno invece avversari sul palcoscenico internazionale. Kugyela rappresenterà la sua Ungheria alle qualificazioni nelle tre partite contro le avversarie del girone Bulgaria, Isole Faroe e Francia. Il giocatore granata è tra le certezze della sua nazionale e quindi c'è da attendersi che sia protagonista in ruolo diverso rispetto alla Primavera dove è stato adattato a esterno di centrocampo rispetto al più usuale impiego tra le linee. Tra gli avversari Kugyela incontrerà Reynheim, attaccante delle Isole Faroe. La prima punta dell'Under 18 granata ha giocato da sottoleva le ultime soste con l'Under 21 disputando le qualificazioni europee di categoria con i più grandi, ora scenderà in Under 19 per lo stesso meccanismo di selezione e andrà attenzionato visto l'impatto avuto nella categoria superiore. L'ultimo giocatore in campo per le qualificazioni sarà Lucas Cekrezi, rappresentante dell'Albania con cui sfiderà Ucraina, Slovenia e Montenegro. Il terzino destro granata, parte dell'Under 18 di Vegliato, rientra nel giro della nazionale fin dai primi anni di Settore giovanile e ormai ne è diventata una delle certezze. La posta in palio si alza e con essa la possibilità di essere trascinatori.
Under 17, Juhasz gioca due test match con l'Ungheria. Pierro alle qualificazioni europee con l'Albania—
Due i giocatori del Torino convocati dalle selezioni Under 17. Juhasz, centrocampista granata classe 2009 ex Vasas, torna a rappresentare la sua Ungheria in due incontri amichevoli contro l'Estonia in programma mercoledì e venerdì. Pierro invece è stato chiamato dall'Albania per il round 1 di qualificazione ai prossimi europei di categoria. Il difensore centrale granata se la dovrà vedere nella sosta con Olanda, Croazia e Kazakistan. Al termine del turno 1, la vincitrice del girone e la seconda classificata si qualificano per il turno 2 della Lega A; le restanti squadre partecipano al turno 2 della Lega B. Non rientra nella sosta, ma da monitorare il percorso di Luongo e Cereser nei Mondiali Under 17: l'Italia ha chiuso il girone a punteggio pieno e ora attende di sapere quali saranno gli avversari della fase a eliminazione diretta.
Nazionali, il programma delle partite—
MARTEDÌ 11 NOVEMBRE
13.45 - U19: Albania-Paesi Bassi - Pierro
MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE
10.00 - U19: Finlandia-Islanda - Kirilov
13.00 - U19: Francia-Isole Faroe - Reynheim
13.30 - U19: Ungheria-Estonia - Juhasz
14.00 - U19: Ucraina-Albania - Cekrezi
17.00 - U19: Bulgaria-Ungheria - Kugyela
GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE
20.45 - Nazionale maggiore: Moldavia-Italia - Perciun
VENERDÌ 14 NOVEMBRE
11.30 - U19: Croazia-Albania - Pierro
13.30 - U19: Ungheria-Estonia - Juhasz
18.30 - U20: Italia-Portogallo - Siviero
SABATO 15 NOVEMBRE
14.00 - U19: Slovacchia-Albania - Cekrezi
15.00 - U19: Romania-Finlandia - Kirilov
18.00 - U19: Ungheria-Isole Faroe - Kugyela, Reynheim
DOMENICA 16 NOVEMBRE
20.45 - Nazionale maggiore: Israele-Moldavia - Perciun
LUNEDÌ 17 NOVEMBRE
11.30 - U19: Kazakistan-Albania - Pierro
15.00 - U20: Germania-Italia - Siviero
MARTEDÌ 18 NOVEMBRE
14.00 - U19: Albania-Montenegro - Cekrezi
15.00 - U19: Andorra-Finlandia - Kirilov
17.30 - U19: Ungheria-Francia - Kugyela
17.30 - U19: Isole Faroe-Bulgaria - Reynheim
